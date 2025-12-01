Dos serenos evitan que un hombre se suicide tirándose de un puente de Sevilla

Imagen del alcalde de Sevilla con los serenos. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El fin de semana en Sevilla culminó con una actuación heroica por parte de Mariló y José María, dos de los serenos que trabajan para el Ayuntamiento de Sevilla.

Estos dos trabajadores municipales evitaron la noche del pasado domingo que un hombre se suicidase tirándose del puente de alcalde Manuel del Valle, en la capital hispalense.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando los dos operarios recibieron un aviso en el que alertaban que un hombre tenía intención de quitarse la vida precipitándose por la citada infraestructura. Por fortuna, los serenos consiguieron convencer al joven de que no se precipitara hacia el vacío.

Mariló y José María son los coordinadores del equipo de serenos que desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha implementado.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido quien se ha encargado de informar a la ciudadanía del heroico suceso acontecido durante el fin de semana en la ciudad hispalense.

El primer edil ha celebrado a través de una publicación en sus redes sociales que dos trabajadores municipales, los serenos, fueron quienes consiguieron evitar que este joven se quitase la vida.

"Han vuelto a ser clave en un suceso producido este domingo: previnieron un suicidio de un joven en el puente de alcalde Manuel del Valle, siendo los primeros en atenderle", han señalado en su red social.