Los sindicatos amagan con llevar a la justicia el plan de Sanz para garantizar la Policía Local en Navidad

El sindicato CSIF ha trasladado a su asesoría jurídica el Plan de Emergencias nivel 1 que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Sevilla para "garantizar la seguridad durante la Navidad". Asimismo, los sindicatos policiales amagan con presentar un recurso una vez que haya finalizado el estudio.

Así lo han anunciado la mañana de este viernes a través de su red social X en una publicación en la que aseguran que "los eventos no son emergencias".

De esta forma, los agentes de la Policía Local pretenden evitar que los mismos tengan que trabajar horas extras durante las próximas fiestas.

La protesta viene horas después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara su intención de activar el Plan de Emergencias nivel 1 de cara a los próximos eventos que se vayan a llevar a cabo en la ciudad: el alumbrado navideño, el gran derbi y demás citas. El mismo comienza este viernes a las 14:00 horas y no tiene fecha de finalización.

El equipo municipal se ha visto obligado a implementar esta opción después de que el operativo propuesto para la Navidad fue rechazado por el Pleno municipal extraordinario celebrado el pasado miércoles.

La decisión de la oposición solo dejaba dos opciones al alcalde 'popular': actuar por decreto o poner en marcha el Plan de Emergencias.

Finalmente, y tras convocar una Junta Local de Seguridad con "carácter urgente y extraordinario" que contó con representantes de la Policía Nacional, Gobierno central, Guardia Civil y demás autoridades, el Consistorio se decantó por la citada alternativa.

¿Qué significa?

Pero ¿qué supone esta? El dispositivo de emergencias es una medida "mucho más flexible". En concreto, significa que toda la plantilla de la Policía Local y demás servicios municipales estén operativos.

En total estarán disponibles entre 400 y 500 agentes diarios que se dividirán en tres turnos. Asimismo, la convocatoria de los mismos dependerá de "las necesidades de cada día", puesto que, en palabras del primer edil, "no es lo mismo un 1 de enero que un 5".

Con este mecanismo, se obliga a los agentes de la Policía Local de Sevilla a trabajar en Navidad. No obstante, tal y como ya se ha señalado, ahora los sindicatos amagan con llevar a la justicia el plan propuesto por el alcalde.