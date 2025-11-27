Cae una red criminal dedicada a robos con violencia y armas de fuego en Sevilla: usaban a toxicómanos como testaferros

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. Policía Nacional. Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una banda criminal que se dedicaba a robos con violencia mediante el uso de armas de fuego.

El dispositivo -integrado en el marco de la Operación Leda en el barrio de Los Pajaritos- se ha saldado con el ingreso en prisión de seis de los 11 miembros de la red y la incautación de las armas y diversas cantidades de droga, entre otros efectos.

Los integrantes utilizaban a toxicómanos de la barriada de Los Pajaritos como testaferros. Estos eran obligados a alquilar vehículos a su nombre que después se usarían en los robos.

Según un comunicado emitido por el citado cuerpo de seguridad, todos los implicados se dedicaban a la comisión de extorsiones, amenazas, detenciones ilegales y robos con violencia tanto en domicilios habitados, la vía pública y establecimientos comerciales.

El operativo comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que se estaban llevando a cabo varios robos violentos en la ciudad.

Después de las investigaciones pertinentes, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla ha podido dar con los presuntos autores de los hechos.

La fase de explotación de estas operaciones estaba programada desde hace semanas, sin embargo, no ha sido hasta el pasado 21 de noviembre cuando los agentes han podido llevar a cabo un dispositivo simultáneo que ha permitido registrar nueve inmuebles.

Todos ellos estaban ubicados en el mencionado barrio, uno de los más afectados por situaciones de tráfico de drogas de la capital andaluza.

Cerca de un centenar de agentes

En la operación han participado cerca de 100 agentes pertenecientes a distintas unidades de la Policía Nacional como la UIP, UPR, GOES y Medios Aéreos.

Fruto de los registros, las autoridades han incautado dos armas de fuego simuladas, un ariete, un machete, prendas de vestir utilizadas en los hechos, así como dinero y sustancias estupefacientes.

Una vez concluidas las diligencias en sede policial, tanto los detenidos como los objetos sustraídos fueron puestos a disposición judicial.

Así, se decretó el ingreso en prisión de seis de los implicados en diversos delitos de robos, detención ilegal, lesiones, extorsión y amenazas, empleando armas de fuego en la realización de todas las acciones delictivas descritas.

Esta operación es una ramificación de la denominada operación Leda. Esta última tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre en la barriada de Los Pajaritos.

Durante el dispositivo, los agentes procedieron a la entrada y registro de 17 inmuebles, detuvieron a 43 personas e incautaron diversas sustancias estupefacientes y armas de fuego.