Sevilla vibrará con Hombres G: el grupo ochentero actuará en el Icónica dentro de su nueva gira el 3 de julio

La banda española Hombres G se suma al cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest, tal y como anunció este martes la organización del evento. El grupo actuará el 3 de julio en el escenario de la Plaza de España dentro de su nueva gira, 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'.

Según ha informado el festival en una nota de prensa, las entradas para este concierto —en el que participarán David Summers (voz y bajo), Rafa Gutiérrez y Dani Mezquita (guitarras) y Javi Molina (batería)— estarán a la venta a partir del viernes 28 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de la web oficial de Icónica.

La gira, explican desde la organización, es una reivindicación del presente de la banda y una muestra de que Hombres G atraviesa uno de sus mejores momentos.

Se trata, apuntan, de un "regalo" para un público fiel y multigeneracional que continúa llenando sus conciertos y cantando sus canciones, en unas noches marcadas por la energía, la complicidad y la diversión que caracterizan a la formación madrileña.

Este tour especial llegará acompañado de un documental con el mismo título, que se estrenará en cines el 30 de abril de 2026. La película, una producción original de Movistar Plus+ dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, propone un recorrido emocional y musical por la trayectoria y la situación actual del grupo.

Con esta incorporación, Hombres G pasa a formar parte de una programación que ya incluye nombres como Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja e Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Marilyn Mason (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio). El festival adelantó que en los próximos meses seguirá desvelando artistas.