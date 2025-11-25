Las cintas secretas de Antonio el bailarín cobran vida en un documental que ha conquistado el festival de cine de Huelva

El documental Antonio, el bailarín de España, escrito y dirigido por el cineasta onubense Paco Ortiz, ha ganado el Premio del Público en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. La cinta explora el lado menos conocido del artista y, con vídeos inéditos y opiniones de expertos, cuenta la vida del sevillano.

La película recupera la memoria del icónico Antonio Ruiz Soler, conocido mundialmente como Antonio el bailarín, figura clave que llevó la danza española al escenario internacional y la situó al nivel de géneros como la ópera y el ballet clásico.

Para ello, el documental se construye a partir de unas cintas de casete inéditas en las que el artista relató su vida al periodista Santy Arriazu entre 1983 y 1984.

Estas grabaciones, origen de la biografía publicada en 2004, funcionan ahora como la voz en primera persona que guía la narración cinematográfica.

El filme combina recreaciones de aquellas conversaciones, interpretadas por los actores Juanlu Corrientes y Néstor Barea, con testimonios de grandes nombres de la danza y el flamenco.

Nacho Duato

Entre ellos figuran Nacho Duato, Rubén Olmo, Antonio Canales, Víctor Ullate, Aída Gómez, Carmen Roche, Carmen Rojas, José Antonio Ruiz, María Rosa y expertos como Marta Carrasco, Manuel Curao, Cristina Cruces, Julián “El niño del olvido”, Maite Pulpón, Valerio Durán, Cristina Hereen, Rosalía Gómez y el propio Arriazu.

La producción se completa con un amplio archivo visual de la vida pública de Antonio, configurando lo que sus responsables describen como un gran documento audiovisual sobre uno de los grandes genios del siglo XX.

El documental incluye además la canción original 'Y quise volar', interpretada por Argentina, David Bastidas y Juan Manuel Mantecón, cuyo videoclip ya está disponible en YouTube.

La obra subraya la figura de Antonio como pionero del flamenco y la danza española, coreógrafo, intérprete y embajador cultural en un tiempo marcado por la represión social.

Desde sus comienzos bailando en la calle con cuatro años hasta su consagración internacional antes de los 28, el artista dejó un legado inmenso: un estilo propio, coreografías irrepetibles, 22 películas entre Estados Unidos y Europa y hitos como llevar por primera vez el flamenco al Liceo de Barcelona o actuar en la Unión Soviética.

Producida por Sarao Films y La Panda, la cinta cuenta con la participación de RTVE, Canal Sur y la Junta de Andalucía. Se suma así a otros retratos de figuras culturales dirigidos por Paco Ortiz, autor de títulos como Marisol, Llámame Pepa; Aníbal. El arquitecto de Sevilla; Algo Salvaje. La historia de Bambino; o Matilde Coral, acariciando el aire.