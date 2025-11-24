El colegio San Francisco de Paula planea dejar sus parcelas en La Encarnación por problemas de espacio

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula ha anunciado este lunes que estudia trasladar su actividad a unas nuevas instalaciones fuera del casco histórico de la ciudad debido a la recalificación del terreno, que podría dar lugar a que en el espacio se instalara viviendas, hoteles, comercios u oficinas.

El centro, que cumple en este 2025 su centacuadragésimo aniversario, se ubica en los números 7 y 9 de la céntrica calle Santa Ángela de la Cruz, muy próxima a La Encarnación. Sus parcelas, fechadas en los años 1991 (número 7) y 1965 (número 9) suman 7.518,15 metros cuadrados de superficie construida.

En un comunicado, el director del colegio, Luis Rey, ha explicado que la institución está valorando distintas ubicaciones que ofrezcan mejores condiciones de accesibilidad, equipamiento, tecnología, sostenibilidad y espacio.

Según ha señalado, áreas como la música, la tecnología o el deporte "se verán enormemente beneficiadas" en un entorno que permita desarrollar plenamente su modelo pedagógico.

Rey ha reconocido que se trata de una decisión "sentimentalmente dolorosa", ya que el edificio que ocupa el centro desde hace 140 años es una construcción del siglo XVII y posee "un enorme valor simbólico". Aun así, ha insistido en que cualquier alternativa que contribuya a mejorar el proyecto educativo debe estudiarse "con serenidad y responsabilidad" y con una visión a largo plazo.

El director ha asegurado que las familias y colaboradores serán informados de todas las novedades que vayan produciéndose en un proceso que, según ha advertido, será "de años". También ha descartado que el inmueble pueda ser vendido a fondos extranjeros y ha precisado que la Fundación Goñi y Rey se encargará de obtener los recursos necesarios para la futura sede.

El comunicado llega después de que Diario de Sevilla adelantara la presentación en la Gerencia de Urbanismo de una petición para recalificar el edificio.

Según dicho medio, la propuesta plantea sustituir su uso como Equipamiento Dotacional Educativo por la categoría de Centro Histórico, una modificación que permitiría destinar el inmueble a viviendas, actividad hotelera, oficinas o comercios.