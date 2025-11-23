Muere una mujer en un incendio declarado en una casa de campo en Lora del Río, Sevilla

Una mujer de 39 años de edad ha muerto esta madrugada en un incendio declarado en una casa de campo en Lora del Río (Sevilla) cuyas causas se investigan.

Según ha informado el 112, los servicios de emergencias recibieron un aviso alrededor 00.30 horas, en el que se alertaba de un fuego declarado en una vivienda de la urbanización La Pastora de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, dos dotaciones de Bomberos, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. No obstante, no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

Los Bomberos procedieron a la extinción del incendio, aunque por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se declaró.