La lista de los carteles de Sevilla que generaron la polémica e incendiaron las redes: desde Salustiano hasta Laureano

La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Sevilla ya tiene cartel anunciador. Y no ha pasado desapercibido. Desde que se presentara la imagen el pasado viernes, poca gente no ha opinado de la misma.

¿La razón? En la pintura -obra de Fernando Vaquero- aparecen dos elementos tan odiados como amados que forman parte de la idiosincrasia de la ciudad: una camiseta del Real Betis Balompié y una túnica de la Esperanza Macarena.

Ambos símbolos han hecho explotar parte de las redes sociales. Algunos usuarios tildaron de "inapropiado", otros denunciaron que es una "vergüenza" y "provocación" y hubo quien criticó que es "sectarismo en una obra para toda la ciudad".

Ante el aluvión de comentarios -muchos de ellos negativos- el autor del cartel denunció a través de sus redes sociales estar sufriendo "acoso" y defendió que su intención era "hacerle un regalo" a la ciudad.

Sin embargo, este no es la única obra que ha incendiado las plataformas digitales y las calles. Muchos se acordarán de la famosa obra de Salustiano que representaba la Semana Santa de Sevilla 2024.

Un Cristo "joven" y "bello"

Aunque el fondo rojo intenso que caracteriza el estilo del pintor era bastante llamativo, lo que verdaderamente llamó la atención era la cara del Cristo, "joven" y "bello", según su autor.

En concreto, Salustiano había plasmado el rostro de su hijo en la pintura que le pondría cara -nunca mejor dicho- a la Semana Santa de Sevilla 2024. Esto fue algo que no gustó a parte de la masa cofrade de la ciudad, quien criticó que se representara de esa forma a Jesús.

Otro de los carteles polémicos que han copado parte de las conversaciones sevillanas ha sido el de los belenistas de 2017. Un arcángel desnudo sostenía una giralda-flor en un punto muy concreto: la entrepierna.

A este trabajo de Manuel Peña lo tacharon de "homoerótico". Sobre la obra hubo algún enfado, pero sobre todo, bromas. Que si el arcángel se parecía a Camilo Sesto; que si era el jugador de fútbol Griezmann "tocándose la Giralda...

Entre las personas que defendieron al artista estaba la entonces coordinadora de la federación andaluza de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales Andalucía Diversidad, Cira López, quien lamentó que algunas críticas contenían términos homófobos, con un "claro delito de odio", en su trasfondo, recuerda EFE.

Obra retirada

El pintor Rafael Laureano fue el centro de la diana en 2016. Aunque más bien tuvo este papel el cartel que elaboró para sus Fiestas del Verdeo del Arahal. Aunque fue un encargo de 'urgencia', acabaron retirándola.

La obra, una mujer en blanco y negro dentro de un marco ovalado dorado mezclaba lo clásico y lo contemporáneo. Pero no gustó. Como ocurre ahora con el polémico cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024, una petición en Change.org pidió su retirada.

El ruido fue tal que el Ayuntamiento decidió retirar la obra y, de forma exprés, abrir un concurso en el que serían los vecinos los que votasen cuál sería el cartel de las fiestas. Ofrecieron al artista agraviado, contaron entonces los medios, participar en dicho concurso. Se negó