Cambio brusco de temperaturas en Sevilla: llega el frío a la capital con mínimas de 5 grados durante estos 2 días

Sevilla y España entera se preparan para una jornada marcada por el frío según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque la bajada de las temperaturas se está dejando notar desde el comienzo de la semana, la realidad es que a medida que esta va llegando a su fin, la marcha del calor que caracteriza a la hispalense se va a ir notando cada vez más.

Será durante el fin de semana cuando se produzca el cambio más brusco. Y es que el sábado las mínimas serán de hasta tres grados. Esta cifra y similares se alcanzarán en las primeras horas del día y en las últimas.

En cuanto a las mínimas más altas, las mismas también se producirán durante el fin de semana. En concreto, serán durante el sábado y el domingo. En ambas jornadas se registrarán en torno a los 16 grados.

En cuanto al resto de la semana, este miércoles será el día más 'caluroso'. Mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados, las mínimas llegarán a los 9. Entre las 12:00 y las 18:00 horas se llegará a los 15 grados y a partir de aquí empezará a bajar hasta llegar a los 10 grados.

Durante el jueves, el mercurio llegará a los 18 grados como mucho y descenderá hasta los siete. Posteriormente, el viernes se llegarán a las mismas mínimas que el sábado -5 grados- y a máximas de 16.

Cambio del paraguas por bufanda

Este cambio drástico de temperaturas obligará a cambiar el paraguas que había estado acompañando a la mayoría de los andaluces durante la semana pasada, cuando en parte de la provincia de Sevilla se registraron centenares de incidencias provocadas por las intensas precipitaciones, por la bufanda y el abrigo.

Y es que, cabe recordar que el tiempo en la provincia y en la capital la pasada semana se caracterizó por las jornadas con el sol completamente sustituido por las nubes y lluvias.

Tanto fue así que en diversos puntos del territorio sevillano se produjeron incidencias de gran calibre. Por ejemplo, en la A-433, a la altura de la localidad sevillana de El Castillo de las Guardas, se abrió un gran socavón que dividió en dos la vía.

En Sevilla capital, los servicios de emergencias tuvieron que rescatar a un menor de 15 años que se había caído por un canal de riego.

También requirió la ayuda de estos efectivos los ocupantes de un coche que habían quedado atrapados a la altura de la localidad de Castilblanco de los Arroyos.