El Ayuntamiento inaugura Sevilla Fecit 25, una exposición con el arte sacro como protagonista: fechas y horarios

Los sevillanos ya pueden disfrutar de una de las grandes pasiones de la ciudad. Desde este jueves 13 de noviembre y hasta el próximo 28, la Casa Consistorial acoge a la exposición de arte sacro contemporáneo Sevilla Fecit 25.

Se trata de una muestra organizada por el Gremio de Arte Sacro compuesta por 48 piezas únicas y de gran valor devocional.

Entre ellas se encuentran las coronas y diademas de oro de la Piedad del Baratillo, la Virgen de la Palma del Buen Fin, la Virgen del Rocío de la Redención o la Virgen de los Dolores del Viso.

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha subrayado que esta cita es "un homenaje a los artesanos y artistas que mantienen viva una herencia centenaria, demostrando que el arte sacro sevillano no es solo una expresión de fe, sino también un motor de creatividad, identidad y economía cultural".

La muestra llega en un momento en el que el trabajo de los artesanos se está viendo amenazada por las piezas elaboradas en Pakistán, que tienen diseños similares pero a un precio mucho menor.

Los visitantes podrán encontrar en la exposición sevillana piezas de imaginería, orfebrería, bordado, restauración, talla o dorado entre otros. Todos estos elementos se enmarcan como obras "referentes del patrimonio artístico y espiritual de la ciudad".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sevilla quiere poner en valor el que es uno de los grandes tesoros de Andalucía: el arte sacro.

La que habita desde ahora hasta el próximo 28 de noviembre en el Consistorio no es la única que ha lanzado.

El arte sacro en Bruselas

El pasado mes de septiembre, se presentó El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa en el Parlamento Europeo otra muestra con algunas de las grandes obras que protagonizan la Semana Santa de Sevilla.

Sanz ha destacado que, "en Bruselas, se desarrolló una agenda institucional para defender y poner en valor este sector, con encuentros diplomáticos como el mantenido con el embajador de Pakistán ante la Unión Europea".

Asimismo, ha asegurado que desde "el Ayuntamiento seguiremos defendiendo a ultranza nuestro arte sacro allí donde sea necesario".

La exposición Sevilla Fecit 25 se podrá visitar en el Consistorio hispalense hasta el 28 de noviembre en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas los sábados y festivos. Asimismo, los días 6, 7 y 9 de diciembre estará abierta desde las 10:00 hasta las 13:30 horas.