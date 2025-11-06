Así va a quedar La Campana tras las obras del tranvibús: el Ayuntamiento de Sevilla busca devolver una estética histórica

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha compartido en su perfil de X una imagen del avance de las obras en la plaza de La Campana.

El propio edil ha explicado en redes sociales que los trabajos avanzan "a buen ritmo" y ha añadido que el objetivo es "devolver al casco antiguo una estética acorde a su historia".

El nuevo diseño de La Campana se caracteriza por una calzada compuesta por adoquines grises que se extienden a lo largo de la calle.

Además, los pasos de cebra presentan un aspecto clásico, elaborados con pequeñas piedras de color claro que sustituyen a las habituales franjas pintadas de blanco.

Las obras forman parte del proyecto municipal para adaptar la calzada al nuevo tranvibús, que conectará Sevilla Este con la plaza del Duque.

Se trata de la segunda fase de construcción y comenzaron el pasado lunes 22 de septiembre, ocasionando el corte del tráfico en la zona y limitando el acceso de las líneas de autobús 27 y 32 hasta Ponce de León.

El tranvibús unirá Torreblanca con el centro de la ciudad

El tranvibús, que estima transportar a unos 8.000 usuarios diarios entre Torreblanca y Nervión, tiene una frecuencia de paso de diez minutos.

Además, este nuevo sistema puede llegar a alcanzar una velocidad media de 25 kilómetros por hora, frente a los 17 de un autobús convencional.

Por el momento, el proyecto se encuentra en su primera fase, aunque está previsto que la línea llegue hasta la plaza del Duque en septiembre de 2026, completando así su recorrido hasta el centro de Sevilla.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sevilla pretende no solo mejorar la integración del tranvibús, sino también reforzar el valor histórico y estético del centro de la ciudad.