Plaza de España, bajo lupa: los sevillanos podrán decidir sobre el uso del monumento hasta el 30 de noviembre

La Plaza de España es uno de los grandes emblemas de Sevilla. El monumento diseñado por Aníbal González se alza como el escenario favorito para multitud de eventos.

Sin embargo, algunas de las citas organizadas en este espacio originan molestias a los vecinos que viven en sus inmediaciones.

Actualmente, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) está elaborando una Ordenanza de Uso de Plaza de España que tiene como objetivo regular el funcionamiento de las actividades temporales que se celebran en este rincón de la ciudad y que son de interés general tanto para sus habitantes como visitantes.

Pues bien, ahora los sevillanos podrán aportar opiniones y sugerencias sobre qué uso se le debe dar a la emblemática plaza. También tienen la posibilidad de opinar y proponer al Ayuntamiento de Sevilla a través de la GUMA su planificación, periodos máximos de ocupación y su régimen de autorización.

El plazo está abierto desde el pasado martes 4 de noviembre y se cerrará el próximo domingo 30.

Los hispalenses que deseen participar en la futura planificación de los eventos celebrados en Plaza de España deberán mandar sus propuestas mediante el correo consplazae@urbanismo-sevilla.org que ha compartido la Gerencia en su página web.

En la publicación oficial de Urbanismo se señala que la "Consulta Pública se hace a fin de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas potencialmente afectas por la Ordenanza".

Se trata de un instrumento legal que se hace a raíz de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 2007.

Quinta edición en Plaza de España

Hasta el próximo 30 de noviembre, los sevillanos podrán sugerir cambios en la planificación de actividades que se llevan a cabo en Plaza de España como es el caso del festival de música Icónica Fest.

La edición de 2026 será la quinta que la productora Green Cow celebre en el espacio. Se trata de uno de los festivales más multitudinarios de Sevilla y que en su última temporada tuvo un impacto de 230 millones de euros.

Sin embargo, el mismo no ha estado exento de polémica. El motivo es que varias asociaciones han criticado que el evento tenga al monumento de Aníbal González -designado Bien de Interés Cultural (BIC)- como escenario y han denunciado las posibles "consecuencias que puede llegar a tener tanto en el Patrimonio Histórico como en los animales que habitan en él".

Por otra parte, tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la empresa organizadora del festival defienden los protocolos de montaje y desmontaje y las tareas de reparación y restitución del patrimonio tras cada edición. Todo ello para hacer el que el impacto en el BIC sea mínimo.

Alegaciones para el Metro de Sevilla

El uso de Plaza de España no es lo único para lo que los sevillanos pueden presentar alegaciones actualmente.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía también tiene abierto el plazo para que todo el que quiera comparta propuestas sobre el trazado del Tramo Sur de la Línea 3 de Metro de Sevilla.

El mismo irá desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Valme pasando por Bellavista. En este último punto, se prevé que vaya en superficie y cruce el bulevar del mencionado barrio, algo que parte de los vecinos piden que se cambie y que en este tramo la línea vaya soterrada.

Fue el pasado 21 de octubre cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el estudio informativo del proyecto y será el próximo 2 de diciembre cuando se cierre el plazo para presentar alegaciones.

Con el objetivo de facilitar este trámite a los sevillanos, la asociación Sevilla quiere metro ha elaborado un formulario online que permite a los ciudadanos elaborar sus sugerencias en solo unos minutos.

Al contrario que el Tramo Norte de la mencionada vía que ya está en construcción, aún no se sabe cuál será la fecha en la que den comienzo las obras del Tramo Sur. No obstante, se prevé que la misma dé servicio hasta Palmas Altas en 2036.