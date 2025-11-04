Agreden a una enfermera del centro de salud de Torreblanca: una mujer la zarandeó y tiró del pelo porque se impacientó

Una enfermera del centro de salud del barrio sevillano de Torreblanca fue agredida por una mujer que esperaba en dicho espacio y que se había impacientado el pasado lunes.

La presunta autora la habría agarrado de la identificación que la sanitaria llevaba colgada en el cuello y, posteriormente, le habría tirado del pelo.

La desagradable situación hizo que tuvieran que intervenir hasta tres personas para que la supuesta agresora soltara a la sanitaria: la seguridad del centro, otra enfermera y un usuario.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:00 horas del pasado lunes, momento en el que la agresora estaba esperando para entregar una muestra de orina.

La misma se habría impacientado y exigido a la enfermera que la atendiese, a lo que esta respondió que antes debía de gestionar casos más graves, como marca el protocolo.

Fue esto lo que habría provocado la violenta reacción de la paciente, que empezó a increparla y a denunciar que habían pasado muchas personas delante de ella. Seguidamente, la misma habría aprovechado que un paciente salía de la consulta para entrar.

La mujer agarró de la cinta de la identificación a la enfermera y le tiró del pelo para sentarla en el sillón. Inmediatamente, la sanitaria empezó a gritar y pedir ayuda hasta que vinieron tres personas en su auxilio que consiguieron que la presunta agresora soltara a la enfermera.

La víctima fue atendida posteriormente, y se le han ofrecido los recursos necesarios para presentar las correspondientes reclamaciones.

Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron al centro y procedieron a la detención de la agresora, que fue trasladada a dependencias policiales.

En repulsa a estos hechos, se ha celebrado durante la jornada una concentración simbólica frente al centro de salud en apoyo a la profesional agredida.