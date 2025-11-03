Aemet dice que actualizó al Ayuntamiento 10 veces la evolución de las últimas lluvias en Sevilla y que se repetirán

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizó la información de las intensas lluvias que anegaron determinadas partes de la ciudad diez veces al Ayuntamiento de Sevilla.

Así lo ha declarado este lunes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha salido en defensa de esta institución pública durante una comparecencia en la sede de la agencia en la capital andaluza.

Además, el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino ha señalado que estos episodios se volverán a repetir en un futuro.

Las declaraciones se producen después de que el alcalde sevillano, José Luis Sanz, cuestionara el hecho de que los meteorólogos no dieran el aviso rojo para la ciudad, "teniendo en cuenta que lo habían activado en Huelva y el temporal venía hacia Sevilla".

Al hilo de esto, Toscano ha señalado que la alerta roja se activa cuando caen más de 120 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, si no se sobrepasa esta cifra "el aviso que procede es el naranja".

En Sevilla, el pasado miércoles cayeron 115 litros en 13 horas, alzándose como una jornada histórica y como el día en el que más llovió en la ciudad desde que hay registros. Además, el subdelegado ha subrayado que "la Aemet da avisos, no alerta".

El pasado jueves, durante una convocatoria por parte del Consistorio para hacer balance de los daños por las intensas lluvias y explicar cómo fueron los procedimientos, el primer edil hispalense señaló que no decretó la alerta roja porque la Aemet no dio la orden.

Asimismo, dijo que la agencia debería de estar operativa durante todo el año y "no únicamente durante el Domingo de Ramos y el Martes Santo".

En paralelo, Sanz señaló que "no hay ciudad que no sufra anegaciones" con las lluvias que se dieron el pasado miércoles y anunció dos nuevos tanques de tormenta para la ciudad y un conector.