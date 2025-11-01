Refuerzo de la línea 10 y nueva lanzadera desde Ponce de León hasta el cementerio por el día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una nueva lanzadera desde Ponce de León al cementerio de San Fernando y ha reforzado la línea 10 de Tussam con motivo del día de Todos los Santos.

Desde el pasado jueves, la empresa municipal de movilidad tiene operativo un servicio especial.

Este sábado 1 de noviembre se ha activado un dispositivo especial de lanzadera entre Ponce de León y el camposanto. El horario es desde las 08:00 horas hasta las 18:00, coincidiendo con el horario de apertura del recinto.

La lanzadera hará las mismas paradas de la línea 10 y dispondrá de ocho autobuses con una frecuencia de cinco minutos aproximadamente.

El próximo domingo 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, se reforzará la línea 10 con cuatro vehículos adicionales, dos por la mañana y dos por la tarde.

Las otras líneas que también tienen paradas cercanas con el cementerio son la 1, que va desde Ciudad Sanitaria hasta el Polígono Norte; la 3, que parte desde Bellavista hasta Pino Montano pasando por Los Bermejales, Puerta Jerez y San Jerónimo y la 6 que enlaza Ciudad Sanitaria con San Lázaro con parada en Reina Mercedes y Los Remedios.

En cuanto al horario del cementerio, la puerta principal de este va a estar abierta desde las 08:00 hasta las 18:00 horas este 1 de noviembre, mientras que la de San Jerónimo lo hará hasta las 18:00.

Otros actos

El próximo 2 de noviembre, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, oficiará un misa solemne por el día de los Fieles Difuntos en la Rotonda del Cristo de las Mieles.

Este año, el Ayuntamiento de Sevilla, ha instalado cuatro quioscos destinados a la venta de flores en el entorno del cementerio. Dicha actuación ha contado con una inversión de más de 340.000 euros con la que se ha renovado por completo este espacio tradicional.

Los nuevos módulos, de materiales prefabricados y estructura de acero galvanizado, incorporan cámara frigorífica para garantizar la conservación de las flores en óptimas condiciones, así como instalaciones de agua, saneamiento y telecomunicaciones que favorecen la digitalización del negocio local. Ubicados en la plaza semicircular de la entrada principal, los quioscos presentan un diseño más ordenado y funcional.