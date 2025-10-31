Cierran una clínica estética de Sevilla por estafar a medio centenar de personas: pagaban pero no recibían tratamiento

La Policía Nacional ha cerrado una "conocida" clínica estética en Sevilla tras descubrir una estafa que ha afectado a medio centenar de personas.

La investigación se ha desarrollado bajo el marco de la Operación Clinic, que ha terminado con el precinto judicial del establecimiento y el cese total de su actividad.

Las primeras denuncias comenzaron a recibirse en enero de este año. Algunos de los afectados procedían de otras comunidades como Madrid.

Tras las primeras denuncias, los agentes comenzaron a recibir "muchas otras", alcanzando los 50 perjudicados.

Los afectados aseguraban haber pagado tratamientos que nunca llegaron a realizarse. Según la investigación, la clínica ofrecía promociones a precios por debajo del mercado para atraer nuevos clientes.

El centro posponía los procedimientos

Una vez abonado el importe del tratamiento, la gerente entregaba citas a corto plazo. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha, el centro posponía los procedimientos alegando distintos motivos.

En la mayoría de los casos, los pacientes nunca llegaron a recibir el servicio contratado. Los agentes de la comisaría de Distrito de Sevilla Este fueron los encargados de dirigir la investigación.

Tras comprobar el elevado número de afectados y reunir todas las pruebas necesarias, la autoridad judicial ordenó el cierre provisional de la clínica.

Asociaciones de consumidores, como FACUA y OCU, han celebrado y agradecido la rápida intervención policial de los investigadores.