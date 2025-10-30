Sanz dice que "no hay ciudad que no sufra anegaciones con las lluvias de ayer" y critica la falta de alerta roja de la Aemet

Los 115 litros por metro cuadrado que cayeron en Sevilla en apenas 15 horas el pasado miércoles han marcado una cifra récord en la ciudad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que "no hay ciudad que no sufra anegaciones con estas lluvias torrenciales" y ha defendido el operativo que se activó.

En este sentido, ha señalado que los "imbornales estaban limpios" y ha criticado que la Aemet no haya activado la alerta roja "teniendo en cuenta que sí lo había hecho en Huelva y que el temporal venía hacia la ciudad".

Asimismo, ha anunciado dos nuevos tanques de tormenta en el Polígono de la Carretera Amarilla con un coste de 75 millones de euros y en Blas Infante con uno de 25. Además de un nuevo conector en el Tamarguillo que necesitaría una inversión de 100 millones.

Sin embargo, señala que para construir estas infraestructuras "hacen falta fondos europeos, que se implique el Gobierno de la nación y, por supuesto, la Junta de Andalucía".

Al hilo de esto y con "la previsión de que estas situaciones se vuelvan a dar", el alcalde ha señalado que ha pedido a la Gerencia de Urbanismo y a Emasesa que "estudien nuevas ubicaciones" para estas infraestructuras.

Según ha señalado el primer edil hispalense, los tanques que hay en la ciudad se llenaron y, "si no hubiesen estado, las inundaciones hubiesen sido peores".

Daños en el FIBES

José Luis Sanz ha recriminado a la Agencia Estatal de Meteorología que "no activase la alerta roja en Sevilla" teniendo en cuenta que en Huelva sí la habían decretado y que el temporal "venía hacia la ciudad".

"Estaría bien que la Aemet no solo estuviese pendiente durante el Domingo de Ramos y el Martes Santo, sino también el resto del año".

Por otra parte, el Gobierno municipal habilitará una partida de urgencia de 150.000 euros para las familias vulnerables que hayan sufrido daños materiales en sus hogares. También se establecerá una línea de ayudas a través de asuntos sociales para el pago de electrodomésticos, muebles u otros enseres.

Debido a los daños que han provocado las intensas lluvias, el Salón del Motor que se iba a celebrar en el FIBES y que "tiene un impacto en la ciudad de 45 millones de euros", por ahora, no se va a inaugurar.

Según el primer edil, se está analizando si el sistema eléctrico del salón de Exposiciones y Congresos ha quedado dañado.

Además, ha señalado que los parques y jardines de la ciudad se van a abrir paulatinamente, una vez que los técnicos se aseguren de que no hay riesgos.

Incidencias

En una convocatoria celebrada este jueves para dar información sobre las lluvias que inundaron parte de la ciudad, el primer edil ha señalado que "200 agentes de Policía Local atendieron 370 incidencias", entre ellas 13 rescates y 81 inundaciones.

Los bomberos atendieron más de 100 incidencias y Protección Civil 60. Asimismo, ha destacado que Emasesa recibió más de 250 avisos hasta las 17:00 horas, un número "nunca registrado".

Debido a las fuertes lluvias, algunos de los semáforos dejaron de funcionar, dificultando el tráfico y provocando atascos. En esta línea, Sanz ha señalado que "de los 563 cruces semafóricos que hay en la ciudad, han fallado 72".