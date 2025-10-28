Detenidas ocho personas por el robo con fuerza de máquinas tragaperras en Sevilla: tres de ellos ingresan en prisión

La Policía Nacional detiene a ocho personas por el robo de máquinas tragaperras EP

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas implicadas en un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de máquinas tragamonedas en locales de hostelería e instalaciones industriales de la provincia de Sevilla.

La Autoridad Judicial ha decretado prisión para tres de los arrestados, identificados como los cabecillas del grupo.

Según ha informado el cuerpo policial, las detenciones se producen en el marco de la Operación Gambling, que ha permitido desarticular una organización dedicada a sustraer máquinas recreativas, cuyo valor oscila entre 5.000 y 8.500 euros.

Estos aparatos, además, cuentan con una gran capacidad de recaudación en efectivo, lo que los convertía en un objetivo lucrativo para los delincuentes.

Los agentes comprobaron que las máquinas robadas eran revendidas en el mercado ilegal a organizaciones vinculadas al narcotráfico, que las instalaban en "narcopisos" o puntos de venta de droga.

La investigación se ha desarrollado en dos fases. En la primera, realizada entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, la Policía detuvo a cuatro personas por su participación en doce robos con fuerza en locales de hostelería.

Actuaban de madrugada

Los delincuentes actuaban de madrugada y utilizaban grandes mazas para fracturar las lunas de los establecimientos y abrir un hueco por el que extraían las máquinas recreativas.

En la segunda fase, llevada a cabo entre mayo y septiembre de 2025, los agentes arrestaron a otros cuatro integrantes del grupo, al que también relacionaron con varios robos en naves industriales.

En una de ellas, ubicada en el municipio de Dos Hermanas, llegaron a cometer tres asaltos distintos.

La operación se ha desarrollado de forma conjunta entre agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Sevilla y Dos Hermanas.

Durante la investigación, se han recuperado todos los vehículos robados o empleados para la organización. El valor total de los efectos sustraídos supera los 100.000 euros, según ha detallado la Policía Nacional.

Tres Mil Viviendas

Este mismo mes de octubre, la Policía Nacional desarticuló un "club" de venta y consumo de drogas en la barriada de las Tres Mil Viviendas.

Los agentes detuvieron a tres personas e incautaron cocaína, hachís, dinero en efectivo e incluso máquinas tragaperras ilegales.