La manzana de Los Remedios con la misma renta por hogar que San Jerónimo: de una calle a otra cae de 58.000 a 24.000

El barrio de Los Remedios, conocido por ser una de las zonas con mayor nivel económico de Sevilla, presenta un curioso contraste: en algunas áreas la renta media por hogar supera los 58.800 euros anuales, pero dentro de su entramado se esconde una manzana formada por cuatro calles donde esa cifra se reduce a menos de la mitad equiparándose con barrios como San Jerónimo o El Cerezo.

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la distribución de la renta en los hogares, el mapa de Los Remedios dibuja un cuadrado rojo —indicativo de rentas bajas— en medio de un entorno dominado por el color verde, que representa rentas altas.

La mencionada "isla" acoge las calles Roquero Silvio, Virgen de Todos los Santos, José Velázquez Sánchez y Santo Ángel. Su ubicación se encuentra justo a la espalda de la avenida República Argentina y a escasos metros del Parque de los Príncipes.

El INE señala que las zonas colindantes presentan rentas medias por hogar de 58.809, 56.788 y 49.781 euros. Sin embargo, en este pequeño cuadrante la renta media desciende a 24.318 euros anuales, menos de la mitad que la del entorno. Esta renta se iguala a la de zonas más empobrecidas como San Jerónimo (25.000 euros anuales) o El Cerezo.

Los edificios de esta manzana tampoco se asemejan a la estética habitual del barrio. Construidos en 1962, según el Catastro, son bloques residenciales de unos 64 metros cuadrados por apartamento, con una arquitectura sencilla y funcional.

A menos de un minuto a pie, en la calle Santa Fe, las diferencias son notables. Los inmuebles, edificados apenas doce años después, cuentan con viviendas de entre 196 y 216 metros cuadrados.

Además, mientras los primeros son bloques de cuatro plantas con fachadas austeras pintadas en tonos crema y blanco, los de Santa Fe se elevan hasta once pisos y exhiben una imagen más cuidada, con revestimiento de ladrillo visto.

Aun así, el entorno de esta manzana de renta baja no coincide con la zona más adinerada del barrio. Según el INE, el punto con la renta media más alta de Los Remedios se sitúa en torno a la Plaza de Cuba, incluyendo calles emblemáticas como Asunción, la avenida que desemboca en la portada de la Feria de Abril.

Los edificios de la calle Asunción datan de la década de 1950, por lo que son anteriores a los de la manzana con menor renta. Sin embargo, sus viviendas son mucho más amplias, alcanzando una superficie media de 163 metros cuadrados, lo que refleja una de las muchas brechas urbanas y socioeconómicas que conviven dentro del mismo barrio.

En el entorno de este enclave, las rentas medias por hogar ascienden a 66.526 euros, una de las más altas no solo del barrio sino también de la ciudad, solo superada por zonas como las que rodean a la Catedral de Sevilla (71.967 euros anuales) o a los edificios que flanquean la Avenida de la Buhaira (78.028 euros anuales).

La Buhaira, el barrio con mayor renta

Aunque muchos sevillanos puedan pensar que las zonas más acomodadas de la ciudad se concentran en enclaves emblemáticos como la calle Betis o la avenida Torneo, los datos reflejan una realidad distinta: es en La Buhaira y su entorno donde se concentra la mayor riqueza.

El pico más alto de renta media por hogar se registra precisamente en calles como Eduardo Dato, Manuel Menor Ortega o Rogelio Vigil de Quiñones, que destacan como algunos de los puntos con mayor poder adquisitivo de la capital andaluza.

En el extremo opuesto, una de las áreas con renta media más baja se sitúa en el norte de Sevilla, concretamente en la barriada de San Jerónimo, donde los ingresos anuales por hogar no alcanzan los 20.000 euros.

Esta zona del barrio fue levantada por el Real Patronato de la Vivienda durante la dictadura franquista y conserva aún una estética propia de aquella época, marcada por construcciones sencillas y de carácter funcional.