Lipasam contrata a 35 personas para limpiar más de 500 contenedores de Sevilla al día y quitar grafitis y pegatinas

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan con 35 nuevos operarios para la limpieza intensiva de los bajos de los contenedores y su lavado exterior, una actuación que refuerza la red diaria de Lipasam y busca mejorar la imagen y la salubridad de todos los barrios.

El Consistorio hispalense, a través de la empresa municipal Lipasam, ha activado esta semana un nuevo servicio permanente centrado en la limpieza de los bajos y exteriores de los contenedores, así como en la retirada de grafitis, pegatinas y residuos adheridos.

La iniciativa, que contará con 35 trabajadores distribuidos en diez equipos, pretende reforzar las tareas diarias y programadas de mantenimiento en todos los distritos de la ciudad.

Cada uno de estos equipos dispondrá de una programación específica y medios humanos y técnicos propios para realizar limpiezas intensivas en pavimentos y entornos próximos a las zonas de recogida.

Según las estimaciones de la empresa municipal, el dispositivo permitirá actuar sobre más de 550 unidades de contenedores al día, lo que supondrá una mejora sustancial de la limpieza en calles, plazas y espacios públicos de la capital andaluza.

Desinfección

Además de la higienización de los contenedores, los operarios ejecutarán actuaciones integrales de retirada de objetos atascados, así como trabajos de desinfección y eliminación de elementos gráficos que deterioran el mobiliario urbano.

"Con este refuerzo, Lipasam busca consolidar un servicio estable y especializado que dé respuesta a una de las demandas más habituales de los vecinos", señalan fuentes del Ayuntamiento.

La delegada de Limpieza del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha destacado que esta actuación “demuestra la capacidad de Lipasam para adaptarse a las necesidades de la ciudad”, subrayando que el objetivo es “velar por el bienestar de los ciudadanos, incrementar la calidad de vida en los espacios públicos y construir una ciudad más sostenible”.

El plan, que se enmarca en la estrategia municipal para reforzar la limpieza urbana y la sostenibilidad, permitirá mejorar la eficiencia de los servicios públicos y avanzar hacia "una Sevilla más cuidada y saludable, según fuentes del gobierno loca"l.