La Junta refuerza el cerco a las viviendas turísticas en Sevilla tras limitarlas el Ayuntamiento: prohíbe su inscripción

La Junta de Andalucía ha aprobado un mecanismo por el que se prohíbe inscribir pisos turísticos en localidades donde hay limitación municipal de las mismas. Es el caso de Cádiz, Málaga, El Puerto de Santa María y también Sevilla.

En la capital andaluza, cabe recordar, el alcalde José Luis Sanz impulsó una medida para que en las zonas donde los pisos turísticos fueran más del 10 por ciento del total de hogares no se pudieran abrir nuevos alojamientos de este tipo.

Eso dejó fuera al Centro de la ciudad y a amplias áreas de Triana. Y puso la lupa en zonas cercanas a las partes más monumentales de la ciudad.

Ahora, con la norma de la Junta se avanza un paso más porque quienes quieran registrar un piso turístico en ciudades como Sevilla no podrán. El sistema, al presentar la declaración responsable, les dirá que no.

El mecanismo permite que, al presentar la declaración responsable en las citadas zonas, se genera automáticamente una resolución teniendo por no presentada la declaración.

Responsabilidades

Dicha medida representa mayor seguridad jurídica para el ciudadano ya que, en caso contrario, quedaría expuesto a un proceso de cancelación y posible depuración de responsabilidades.

Además, se avanza en la reducción de las cargas administrativas que se derivan de los posteriores procedimientos de cancelación y sancionador por incumplimiento.

Para el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, esta medida demuestra que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno sigue avanzando en la regulación, la ordenación y el control de este fenómeno locativo que ha crecido en los últimos años en la comunidad.

Turismo

"Damos así un paso más para garantizar la excelencia del destino andaluz con alojamientos que cumplan con la calidad y la legalidad, en línea con la apuesta por un turismo de calidad que nos permita seguir siendo una región de referencia en gestión turística", ha insistido.

El consejero ha recordado que la Junta viene trabajando de la mano de los ayuntamientos para gestionar el control de estos alojamientos turísticos con la firma de ocho convenios para reforzar el control y el intercambio de información. Además, más de una veintena de convenios se encuentran en tramitación en la actualidad.