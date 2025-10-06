La Fiscalía pide 30 años de prisión para Antonio Tejado por el robo en el chalé de su tía María del Monte

Hasta 30 años de prisión. Esa es la pena que pide la Fiscalía al sobrino de la cantante María del Monte, Antonio Tejado, tras considerarlo como presunto autor del robo perpetrado en la madrugada del 25 de agosto de 2023 en su domicilio de Gines.

Una petición que supera incluso a la petición realizada por la letrada de su tía, quien había solicitado una condena de 28 años y medio de prisión para su sobrino, junto a la decena de procesados como supuestos integrantes de la banda. Entre ellos se encuentra el líder de la banda Arseny Garibyan 'El Ruso'.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso ideal/medial con otros cinco delitos de detención ilegal, así como un delito leve de lesiones y otro delito de receptación, según adelanta El Diario de Sevilla.

A su vez, la Fiscalía aprecia además la circunstancia agravante de uso de disfraz y en algunos casos la agravante de reincidencia, para los otros acusados que tienen antecedentes por otros delitos de robos.

Durante el asalto, además de amordazarlas, agredirlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad de dinero en efectivo, sus joyas más valiosas y su colección de relojes de alta gama.

Un asalto que rondaría el millón de euros, y por el que el sobrino de la artista, Antonio Tejado, fue detenido como presunto autor intelectual en febrero de 2024.

Tras tres meses en prisión, el ex de Rosario Mohedano salía en libertad provisional con medidas cautelares -como la retirada del pasaporte o la obligación de acudir a firmar al Juzgado cada 15 días- a la espera de juicio.

Han sido numerosas las ocasiones en las que su abogado Fernando Velo ha insistido en la inocencia de su cliente mientras éste guarda un silencio sepulcral desde que abandonó la cárcel.