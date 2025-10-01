Matan a un hombre de 42 años de un golpe en la cabeza en un barrio de Sevilla

El cadáver de un hombre ha sido hallado en la mañana de este miércoles en el interior de un domicilio en la barriada sevillana de Palmete-Padre Pío, dentro del distrito Cerro-Amate.

Así lo ha confirmado la Policía Nacional a EL ESPAÑOL de Sevilla, quienes han asegurado que se ha realizado la inspección ocular de la vivienda. Sin embargo, no han podido confirmar que se tratara del domicilio de la víctima.

En estos momentos, según fuentes policiales, se está procediendo al levantamiento del cadáver. La Policía Nacional reconoce que no se descarta ninguna hipótesis de lo ocurrido.

Según Diario de Sevilla, cuerpo pertenece a un hombre de 42 años que ha sido asesinado en la calle Las Cabezas de San Juan, en el barrio sevillano de Padre Pío.

Este medio de comunicación también apunta a que, según las primeras hipótesis, el hombre murió tras recibir "un golpe en la cabeza con un objeto contundente". Es decir, que se trata de un asesinato.

Fue la llamada de una persona que accedió al domicilio en cuestión la que alertó de la situación al 112. La llamada se produjo poco antes de las seis de la madrugada.

En el aviso se alertó de que había un varón inconsciente y con un sangrado profuso en la cabeza.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, solo pudieron certificar la defunción de la persona.

Se trata del segundo episodio en apenas dos semanas en el que una persona fallece tras recibir un golpe en la cabeza. El 22 de septiembre, un joven de 20 años perdió la vida en el barrio de Torreblanca tras recibir un impacto en la cabeza "con un objeto contundente". En aquel caso, la Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta implicación en los hechos.

