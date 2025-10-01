Cesan al subdirector de seguridad de la cárcel Sevilla II tras seis casos de abusos sexuales en la prisión en 2025

La entrada al recinto penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, en una imagen de archivo. II.PP.

Instituciones Penitenciarias, organismo que depende del Ministerio del Interior, ha comunicado el cese de Mario Moreno Martín-Bejarano, subdirector de seguridad de la cárcel Sevilla II, ubicada en la localidad de Morón, en la provincia sevillana.

Este relevo se produce después de la denuncia de hasta seis casos de abusos sexuales dentro del presidio, señalan desde el sindicato ACAIP, que relacionan una cuestión y otra.

Así, esta plataforma de representación de los funcionarios de prisiones pidió el cese de este alto cargo de la cárcel tras "el verano con más incidentes violentos en la prisión sevillana", señalan.

"Entre los sucesos más graves figuran dos agresiones sexuales sufridas por psicólogas del centro, la fractura de nariz de un funcionario, otra agresión que provocó la fractura de dos costillas y una mordida a un trabajador, así como un intento de estrangulamiento", detallan fuentes del sindicato.

Todos esos episodios violentos, añaden las mismas fuentes, se han producido en este verano, entre los meses de julio y septiembre.

Ministerio del Interior

Además del cese del subdirector de seguridad, los sindicatos piden al Ministerio del Interior "más recursos y personal de seguridad", al tiempo que reclaman "medidas urgentes para garantizar la integridad de los trabajadores".

Señalan desde ACAIP que el relevo en la subdirección de la cárcel de Sevilla llega "en un momento crítico, marcado por un incremento sin precedentes de incidentes violentos dentro del penal".

"Esperamos que este cambio sirva para abrir una etapa distinta, en la que se priorice la

seguridad del personal y se adopten las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del centro", señalan.

Fuentes penitenciarias explican que la cárcel de Sevilla II que ahora cambia de subdirector de seguridad tiene 1.238 internos. En conjunto, durante algún momento de 2024 han pasado por el centro 2.055 personas privadas de libertad, lo que refleja el volumen de población reclusa dependiente de este establecimiento penitenciario.