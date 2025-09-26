Las tres condiciones de Sanz para aplicar en Sevilla una tasa turística: "Que una parte sea para obras en los barrios"

José Luis Sanz, junto a representantes del sector turístico de Sevilla. E. E. Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado "partidario" de aplicar una tasa turística en Sevilla, "siempre y cuando", se reúnan tres condiciones.

Por un lado, según ha explicado, debe reclamarla el propio sector turístico, al que ha agradecido el "trabajo" y el "esfuerzo" para que Sevilla sea un "referente mundial".

Así, la segunda de las condiciones es que "se negocie con el sector" la forma en que se recauda. "Que no sea una imposición", ha recalcado.

La última de ellas es que se convierta en una "tasa finalista". Es decir, que se especifique claramente a qué se dedica cada porcentaje para que repercuta en beneficio de la ciudad.

Según ha explicado el alcalde, "un porcentaje importante" se destinaría a "seguir potenciando el sector turístico y la imagen exterior de la ciudad de Sevilla".

También a "rehabilitar el que es "el Casco Histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa".

"Visibilizar" los beneficios

Además, Sanz se ha declarado "partidario de que un pequeño porcentaje" se destine a obras en los distintos barrios de Sevilla.

"Es muy bueno que cuando un sevillano sale de su casa se encuentre una obra y un cartel le diga que esa obra está financiada con la tasa turística", ha dicho.

A juicio del alcalde, de esta manera, un ciudadano puede visibilizar "perfectamente", que "los beneficios del turismo llegan a todos los rincones de la ciudad de Sevilla".

Con motivo del Día Mundial de Turismo, que se celebra este sábado 27 de septiembre, José Luis Sanz, ha vuelto a insistir en que se trata de "la principal industria de la ciudad", ya que supone el 25 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

Modelo de calidad

Sobre el modelo turístico, ha insistido en que el Ayuntamiento está "obsesionado" en buscar la calidad, la sostenibilidad y el beneficio social.

El objetivo es que se genere "empleo de calidad" y que sus beneficios lleguen "a todos los rincones" de la ciudad.

De enero a julio de 2025, más de dos millones de viajeros han visitado Sevilla y han registrado 4,8 millones de pernoctaciones. La estancia media ya supera las 2,24 noches.

A su vez, Sanz ha destacado que la ocupación media en estos siete meses siempre ha estado en torno al 75 por ciento, a pesar de que la oferta ha crecido un 11,6 por ciento respecto al año anterior.

Por su parte, se han creado 5.000 empleos entre enero y julio, un 6 por ciento más que el año anterior.

Nuevas rutas aéreas

Para poner en valor el crecimiento del sector turístico en Sevilla, Sanz también ha destacado que Sevilla ha sumado 31 nuevas rutas aéreas desde 2023. Así, ya hay 87 destinos internacionales.

Además, Sanz ha recordado que solo en estos primeros siete meses el aeropuerto ya ha recibido 5,5 millones de visitantes.

"En este otoño se inaugurarán nuevas conexiones como Ámsterdam, Berlín, Lyon, Milán, Róterdam, Tenerife o Gran Canaria, entre otros", ha resaltado.

Pero además, ha destacado la importancia del nuevo vuelo a Turquía operado por Turkish Airlines, porque "conecta a Sevilla con más de 200 destinos de todo el mundo, fundamentalmente de Asia, África y Oceanía".

Sevilla, "capital del lujo"

Del mismo modo, ha afirmado que "Sevilla se consolida también como la capital del lujo de España". El crecimiento ha sido del 30 por ciento respecto al año pasado, ya que la mitad de los 161 hoteles son ya de 4 y 5 estrellas.

A eso se le une que en los próximos meses abrirán nueve hoteles premium en la ciudad. "Esto no ocurre por casualidad", ha precisado el alcalde, que cree que se debe al buen trabajo del sector turístico y del propio Ayuntamiento.

De hecho, ha recordado la campaña lanzada desde el Consistorio que consiguió más de ocho millones de impactos en China.

Dicha campaña y los diversos viajes al país asiático, han permitido, según el alcalde, que el mercado chino haya crecido un 15 por ciento en pernoctaciones.

"Hablamos de casi 43.000 visitantes chinos en los siete primeros meses de 2025, que han generado 68.000 pernoctaciones", ha dicho Sanz.

Precisamente, este es uno de los avales del Ayuntamiento de Sevilla en el afán por conseguir el vuelo directo a China, cuyas negociaciones lidera la Junta de Andalucía y al que también opta Málaga.