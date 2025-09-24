El PSOE propone que se prohíba en el PGOU la construcción de apartamentos turísticos en suelos residenciales.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. E. E. Sevilla

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha propuesto una nueva modificación del PGOU para frenar el crecimiento de apartamentos turísticos en Sevilla.

Son aquellos edificios destinados íntegramente al alojamiento, cuyo crecimiento no está limitado por ninguna ordenanza municipal.

Son diferentes de los pisos turísticos, que se pueden integrar en bloques residenciales, siempre que estén en el bajo o en la primera planta. En este caso, desde octubre de 2024 ya no pueden crecer en los barrios saturados como el Centro y Triana.

Según ha explicado Antonio Muñoz, "hay 350 apartamentos turísticos que se han desarrollado en suelos residenciales".

Es una práctica completamente legal. "Legítimamente, el promotor optó por hacer alojamiento en lugar de viviendas porque el PGOU le permite hacer las dos cosas", ha explicado.

Compatibilidad de usos

Por ello, el PSOE propone "eliminar" esta compatibilidad de usos en el PGOU para que solo exista la posibilidad de hacer viviendas en dichos suelos residenciales.

A su juicio, "es el momento de favorecer la construcción de vivienda en detrimento de los alojamientos turísticos".

"Si necesitamos más viviendas, hay que eliminar esa compatibilidad que ha posibilitado años atrás un crecimiento hotelero importante y de apartamentos turísticos", ha insistido Muñoz.

Tal como ha precisado, sería necesaria una modificación del PGOU, porque "ahora mismo permite que el promotor elija una cosa u otra".

Con ello, se pretende "reducir el margen de maniobra" a los apartamentos turísticos y "favorecer la creación de viviendas".

Así, ha tendido la mano al alcalde, José Luis Sanz, con el que dice estar "dispuesto a dialogar" para aprobar esta nueva limitación.

Moratoria

Por otro lado, ha vuelto a pedir la moratoria de pisos turísticos, al estilo de la aprobada recientemente por Málaga, para que no se puedan conceder más licencias en toda la ciudad.

Para ello, habría que modificar el PGOU, pero según defienden desde el Ayuntamiento, ahora mismo no es posible.

Recuerdan que el PSOE hizo una modificación en 2022 que, entre otras cosas, restringía los pisos turísticos más allá de los bajos y las primeras plantas. No se incluyó ninguna moratoria.

Ahora, según fuentes municipales, "no se puede hacer una modificación de la modificación que ya se hizo en 2022".

No obstante, Muñoz defiende que "es posible". "¿Por qué lo pueden hacer otras ciudades españolas y no lo va a poder hacer el Ayuntamiento de Sevilla? Es cuestión de voluntad política", ha dicho.

El "doble de camas que en hoteles"

Al hilo, el portavoz del PSOE ha recordado que en Sevilla "hay el doble de camas en pisos turísticos que en hoteles".

Por ello, ha vuelto a insistir en la moratoria con la idea de que no se concedan más licencias en Sevilla. Asimismo, ha alertado de que una vez limitados el Centro y Triana, "la mancha se extiende a otros barrios".

Muñoz considera que la apuesta en el sector turístico debe estar enfocada al "segmento del lujo", fundamentalmente "en hoteles de 4 y 5 estrellas".

"Hay un número suficiente de hoteles de menor categoría y pisos turísticos para atender a todo tipo de demanda", ha zanjado.