Declaran el tercer incendio en las cercanías del Auditorio Rocío Jurado en una semana

Nuevo incendio en las inmediaciones del Auditorio Rocío Jurado. Es el tercero que se registra en la zona en una semana.

Al lugar, se han trasladado efectivos de bomberos, la Policía Nacional y el Cecop para trabajar en la extinción.

Según fuentes de Emergencias 112, se recibieron varias llamadas a las 15:50. Alertaban de que había una gran columna de humo detrás del Auditorio Rocío Jurado.

Con este, ya es el tercer suceso similar que se produce en el plazo de una semana en la zona. El primero se registró el pasado martes.

Se incendió en esta ocasión una zona de arbolado y pastos. Fue un día de altas temperaturas en el que las llamas se extendieron en dos focos, pero no hubo consecuencias mayores. La estructura del edificio no resultó ni mucho menos afectada.

La situación volvió a repetirse el pasado jueves y dejó ver una gran columna de humo. Se produjo en una zona similar con tres focos.

El gran incendio de noviembre

Es la tercera ocasión en la que el fuego ronda el Auditorio Rocío Jurado en una semana. La de este lunes tampoco ha afectado, en principio, a los terrenos del edificio que sufrió un aparatoso incendio el pasado 30 de noviembre.

A pesar de ello, se registraron daños de poca envergadura en un fuego que fue provocado. Es lo que concluyó la investigación. Se descubrieron petacas de gasolina en dos lugares diferenciados.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Sevilla gestiona el Auditorio Rocío Jurado, que acumula tres años cerrado en los que ha sufrido numerosos actos vandálicos.

Ahora tiene vigilancia privada las 24 horas del día. Hay varias empresas que pugnan por la explotación de un recinto para el que se busca recuperar el esplendor que tuvo hace varios años.