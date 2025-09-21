Emasesa comienza la renovación de la red de abastecimiento en el Polígono de la Carretera Amarilla

El delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa. EP Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa), ha iniciado las obras de renovación de la red de abastecimiento en del Parque Empresarial Carretera Amarilla (PICA).

Concretamente actuará en las calles Comercio (números impares), Rafael Beca Mateos, José María Ibarra y Gómez-Rull, Avenida de la Prensa y Avenida de la Industria.

El consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, ha señalado que la mejora de los parques empresariales de nuestra ciudad es "otra de las prioridades" para el gobierno de José Luis Sanz.

Prueba de ello, ha apuntado, "son las diferentes actuaciones que se están llevando a cabo en los mismos", según ha informado el Consistorio en una nota.

En este sentido, estas obras se unen a anteriores actuaciones como las realizadas en la calle Motor, Rafael Beca Mateos y Economía, en el mismo Parque Empresarial. En total, con esta actuación de Emaesa, se alcanzará casi el millón de euros en mejoras para este motor económico de la ciudad que es el PICA, ha apuntado el consejero.

La actuación contempla la sustitución de la actual red de fibrocemento, que presenta un elevado número de incidencias, por una nueva.

Se realizará mediante la técnica de relining con tubería de polietileno, incluyendo la renovación de la totalidad de las acometidas de abastecimiento existentes, así como los elementos de inspección y explotación de la red a sustituir.

Para los cruces existentes de las calles Comercio y José María Ibarra y Gómez-Rull la tubería se instalará en zanja y será de fundición dúctil.

Según el consejero, "uno de los aspectos más destacados del proyecto es la aplicación de la técnica relining, que permitirá renovar las tuberías sin necesidad de abrir zanjas en la mayoría de los tramos, por lo que se minimizarán las molestias que puedan ocasionarse a vecinos y conductores".

De la Rosa ha asegurado que "esta intervención permitirá mejorar la presión y el caudal del agua, así como eliminar fugas, optimizando el rendimiento de la red".

Estas obras incluyen también la posterior reposición del pavimento de la acera. El plazo estimado de ejecución de estos trabajos es de ocho semanas y el presupuesto base de licitación supera los 187.000 euros (IVA incluido).

Obras sin cortes totales de tráfico

El Ayuntamiento ha indicado que aunque se prevén afecciones puntuales al tráfico, no se realizarán cortes totales.

En los cruces más complejos, como el de la calle José María Ibarra y Gómez-Rull, se habilitarán medias calzadas y tráfico alternativo. También se instalarán pasarelas y señalización para garantizar la seguridad de los peatones.

Por ello, Juan de la Rosa ha agradecido "la colaboración de la ciudadanía y pido comprensión ante las posibles molestias derivadas de esta actuación, que tiene como objetivo garantizar un servicio más eficiente y sostenible para todos".