La XXXVII carrera nocturna de Sevilla bate su récord: agota los 25.000 dorsales asignados a una semana para su celebración

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entrega uno de los dorsales de la XXXVII carrera nocturna del Guadalquivir. Ayuntamiento de Sevilla

A falta de una semana para su celebración, la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7, una de las más multitudinarias de Europa, ha batido su récord histórico tras agotar los 25.000 dorsales asignados a una semana de su celebración.

Se trata de un hito que nunca había ocurrido y que demuestra la gestión y atractiva oferta que el Ayuntamiento de Sevilla está generando en sus actos deportivos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la Feria del Corredor que estará abierta hasta el viernes en Torre Sevilla para que los participantes recojan sus dorsales.

El primer edil ha destacado que “Sevilla es una capital mundial para albergar grandes eventos deportivos, como demuestra el éxito de esta edición de la Nocturna".

La carrera se celebrará el próximo 26 de septiembre a las 22:00 horas. Los corredores saldrán de la Glorieta de Buenos Aires, hacia el Paseo de las Delicias, calle Arjona y Torneo para volver por la Resolana y por la avenida de María Luisa.

Con las inscripciones cerradas, la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 se consolida como un evento deportivo familiar que representa la gran apuesta del actual equipo de gobierno para que todos los sevillanos disfruten del deporte.