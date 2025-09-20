Marta del Castillo, un caso sin final que aún atormenta a su familia: de la absolución del Cuco al traslado de Carcaño

Los padres de Marta del Castillo, en una rueda de prensa celebrada en 2024. EP Sevilla

Han pasado casi 17 años del asesinato de Marta del Castillo. El dolor por la pérdida nunca se olvida, como tampoco la sombra que envuelve a un caso que sigue sin cerrarse y que continúa atormentando a la familia.

"Cada vez que sale una noticia sobre Carcaño y se remueve esto pues nos sentimos muy mal", decía esta semana en Canal Sur José Antonio Casanueva, el abuelo materno de la asesinada.

La última de las noticias que ha sobrecogido a la familia es el traslado de Miguel Carcaño, autor confeso del crimen, desde la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real a la de Archidona en Málaga.

Se le conoce como la cárcel 'Palacio', por la calidad de sus instalaciones. Tiene una piscina climatizada con techo retráctil, un polideportivo y gimnasio.

La noticia, que adelantó Código 10, fue la respuesta de Instituciones Penitenciarias a los privilegios que tenía Carcaño en Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

A finales de mayo, se conoció que le llegaron a requisar una tablet, un teclado de ordenador de goma, un aparato de Wifi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco.

"Es más un premio"

Cuando solo quedan cinco años para que Miguel Carcaño, condenado a 21 años y 8 meses, salga de prisión, el traslado vuelve a ser una piedra en el camino de una familia que sigue luchando para que se resuelva el caso.

"Parece que más que un castigo es un premio", lamentaba Eva Casanueva, la madre de Marta. Por su parte, al abuelo de la asesinada le parecía "raro".

De hecho, la familia no fue informada del traslado. Por ello, han solicitado en un escrito a Instituciones Penitenciarias que se le expliquen detalladamente los motivos.

Sueldo embargado

También, según recoge Diario de Sevilla, se señala en ese documento la posibilidad de que Carcaño haya podido comunicarse con el exterior e "interferir en las labores de búsqueda".

La familia solo ha conseguido que la Audiencia de Sevilla le embargue la mayor parte de los 644 euros que recibía al trabajar de panadero en la cárcel. Así se pagará la responsabilidad de 360.000 euros más intereses y costas que les debe.

Ante estos hechos, el abuelo de Marta del Castillo considera que la justicia "no entiende" el dolor de la familia. De hecho, tal como ha defendido en otras ocasiones, cree que "hay una mano negra que está manipulando todo esto".

La gran pregunta

Más allá del traslado de Miguel Carcaño, la gran pregunta no tiene respuesta casi 17 años después. Sigue sin haber ningún rastro del cuerpo de Marta del Castillo.

La Policía Nacional tiene un informe sobre los lugares en los que pudo estar el autor confeso. Se consiguió tras haber logrado clonar la tarjeta SIM del móvil que habría usado el autor confeso el día del crimen.

Se obtuvieron seis localizaciones como la autovía del sur en Dos Hermanas, el parque del Higuerón Sur entre San Jerónimo y Pino Montano, así como las cercanías de El Vacie y el Cementerio de San Fernando.

También habría estado por Doctor Fedriani, la calle Luis Montoto y la Avenida Biología de Nuevo Torneo.

El problema es que no se pudo certificar con certeza la hora y el día de esos movimientos. Además, se detectó un cambio de tarjeta de SIM en la terminal. Es una vía, que, por tanto, permanece cerrada.

En más de 70 lugares

La Policía llegó a reconocer que había buscado el cuerpo en 70 lugares, pero 17 años después no se ha encontrado ningún rastro.

Eso ha hecho que Carcaño solo haya sido condenado por asesinato y ocultación de cadáver. Sin cuerpo, no se pudieron demostrar otros agravantes que podían haber incrementado la pena.

Fiscalía pedía 52 años, al incluir agresión sexual y ensañamiento entre los delitos.

La ausencia del cuerpo también ha hecho que no se pudiera probar materialmente la participación directa del resto de los acusados.

Solo Carcaño en la cárcel

De todos ellos, únicamente fue condenado a dos años y once meses el Cuco, menor de edad en el momento de los hechos, por encubrimiento.

Posteriormente, fue condenado a dos años de prisión junto a su madre por falso testimonio. Se les acusó de haber mentido en el juicio.

No obstante, en 2024 la Audiencia de Sevilla revocó la pena. Es una vía que sigue sin cerrarse, porque la familia de Marta del Castillo tras sufrir el revés presentó un recurso al Tribunal Supremo para requerir la restitución de la pena.

El hermano de Carcaño

En la familia sigue reinando la sospecha sobre Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, que fue absuelto de todos los cargos en el juicio junto a su novia, María García.

El abuelo de la asesinada era claro esta semana: "Cuando mi yerno se entrevistó con él en la cárcel, le comunicó que él no había asesinado a Marta, sino su hermano en una reyerta que habían tenido ambos hermanos por cuestiones económicas y ella se metió por medio y el otro le dio con la culata de pistola".

Según apuntaba, dicha versión la conocen los jueces, pero "después de siete versiones distintas, no se lo creen".

Por todos estos asuntos, los familiares creen que hay "una mano negra" sobre un caso que sigue planteando muchas incógnitas. Casi 17 años después cada novedad reaviva el dolor de una familia, que vislumbra con temor la salida de la cárcel de Miguel Carcaño, prevista para 2030.