El aeropuerto se une a la larga lista de agravios del Gobierno a Sevilla: sin ampliación frente a los 1.500 millones de Málaga

El aeropuerto de Sevilla se ha unido a la larga lista de agravios del Gobierno de Pedro Sánchez a Sevilla. En el Ayuntamiento creen que la historia se repite, porque ya ha pasado con otras infraestructuras pendientes como la SE-40 o la misma conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto.

En esta ocasión, se ha confirmado que el aeródromo hispalense no afrontará una ampliación en los próximos años.

No aparece dentro del plan de inversiones anunciado por Pedro Sánchez para el periodo 2027-2031 de cerca de 13.000 millones de euros. Es el mayor esfuerzo de las últimas décadas.

Sin embargo, no se contempla ninguna ampliación para un aeropuerto como el de Sevilla, que se acerca a los 10 millones de pasajeros y que cada mes bate un nuevo récord.

El agravio es mayor si se compara con el de Málaga, que rondó en 2024 los 25 millones de pasajeros.

Ampliación de 80 millones

Entre 2027 y 2031 afrontará una ampliación de 1.500 millones de euros. Sevilla sale perdiendo también en la comparación con la que estrenó en 2022. En esa ocasión se invirtieron solo 80 millones.

Durante este periodo, Aena financiará otras obras de ampliación más mastodónticas. En Barajas invertirá 2.400 millones. En El Prat, se elevará a los 3.500.

En cambio, la extensión del aeropuerto de Sevilla seguirá siendo la misma. El alcalde José Luis Sanz lo considera "un nuevo ataque" de Sánchez.

De hecho, desde el Ayuntamiento ya le han pedido que rectifique. Hasta ahora el DORA (Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria) donde se incluye el plan de inversiones no ha sido aprobado en el Consejo de Ministros.

De hecho, no se conocen las inversiones de cada aeropuerto. Solo las de aquellos que van a afrontar una ampliación y que ya habían sido anunciadas previamente.

"Actuaciones menores"

En Sevilla sí habrá obras en este periodo, pero no son comparables a las de otros aeródromos. "Son actuaciones menores", decía este jueves Juan Bueno.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla creen que el aeropuerto necesita una ampliación que haga frente a un "constante crecimiento" que no tiene visos de detenerse.

Una prueba es el nuevo vuelo a Turquía operado por Turkish Airlines. Dicha ruta multiplica las conexiones del aeropuerto por la posibilidad de unir con más de 300 destinos de Asia, África y América en Estambul.

Todavía no se sabe qué parte de la inversión global de casi 13.000 millones será para Sevilla. Según fuentes de Aena, hay que esperar a que se termine de tramitar el DORA. Ahí sí se han concretado qué tipo de obras se ejecutarán en cada uno.

Entre las actuaciones previstas está la ampliación de la zona de control de seguridad, la renovación de la climatización en la terminal, la protección contra incendios o de los accesos de llegadas.

También se habilitarán dos nuevas pasarelas de embarque, se renovarán los aseos y se incorporará una nueva sala VIP.

Igualmente, se levantará un nuevo edificio antiincendios, un simulador de fuego, además de un plan fotovoltaico. Asimismo, se ampliarán los aparcamientos.

Prioridades

Según indican desde el aeropuerto de Sevilla, la ampliación del control de seguridad era prioritaria. Debe permitir que sea "más ágil, cómodo y se incremente la capacidad operativa del aeropuerto".

También se necesitaba especialmente la ampliación del aparcamiento por el crecimiento del tráfico. Por su parte, creen que se destinará una inversión importante al edificio antiincendios.

Desde Aena, consideran que tras la ampliación estrenada en 2022, el aeropuerto de Sevilla "tiene capacidad operativa para afrontar el crecimiento futuro".

De hecho, recuerdan que en el anterior plan de inversiones, el de 2022-2026, la inversión en Málaga, que ahora se amplía, fue mucho menor que la de Sevilla. "Las ampliaciones de los aeropuertos y todas las inversiones van en función de las necesidades de cada uno", puntualizan.

Sin conexión ferroviaria

Pese a ello, desde el Ayuntamiento consideran que es un nuevo agravio que se une a la larga lista de los últimos años.

Uno de ellos también implica al aeropuerto y a su conexión ferroviaria con el centro de la ciudad, una obligación que marca la Unión Europea para aquellos aeródromos que tengan entre 4 y 12 millones de pasajeros.

El Ministerio de Transportes encargó un estudio para ello. Su plazo expiraba en marzo, pero todavía no se sabe nada del proyecto. Es, por ejemplo, una infraestructura que disfrutan en Málaga a través del Cercanías desde 1975.

SE-40, Centenario y Santa Justa

Desde el Ayuntamiento también aluden al retraso de la SE-40, que dieciocho años después del comienzo de las obras, solo está al 50 por ciento, aunque este 2025 se ha recuperado la actuación.

La lentitud de la ampliación del puente del Centenario, señalado por el supuesto cobro de mordidas por parte de Santos Cerdán y Koldo García, es otra de las reivindicaciones municipales.

Las obras comenzaron en 2021 y, aunque debían finalizar en 2023, solo están al 68 por ciento.

Desde el Consistorio hispalense también han pedido insistentemente el cierre del anillo de Cercanías o la ampliación de Santa Justa. En todos estos casos la respuesta ha sido negativa.

Es algo que, tal como ha señalado José Luis Sanz, se contrapone "con los 9.000 millones invertidos en el sistema ferroviario catalán, en estaciones de Barcelona y en el Rodalies de Cataluña".

Enfrentamiento con Puente

Varias de estas peticiones han provocado en reiteradas ocasiones el enfrentamiento a través de las redes sociales entre el alcalde y el ministro Óscar Puente.

Sanz incluso llegó a escribirle una carta en catalán para pedir la conexión ferroviaria del aeropuerto con Santa Justa, pero ni siquiera le recibió.

Ahora, el rechazo de la ampliación en el aeropuerto y la diferencia de inversión con otros aeródromos abre el enésimo frente entre el Gobierno y un Ayuntamiento de Sevilla que no deja de reclamar cada una de las infraestructuras pendientes de la ciudad.