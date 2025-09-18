Tensión entre PSOE y Vox por la parcela de Emvisesa que investiga la UCO: "Ahora no se puede decir que haya delito"

Una pregunta formulada por el grupo municipal de Vox sobre la parcela de Emvisesa que investiga la UCO por el arrendamiento a la mujer de un exalto cargo del PSOE ha disparado la tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.

Manuel Alés, presidente del Pleno, llamó al orden a su portavoz Cristina Peláez. En ese momento, acusaba a los socialistas de "seguir siempre el mismo patrón de favores y beneficios privados a cambio de lo público".

Ante la indignación del grupo municipal socialista, Alés intervino: "Le pido que baje el tono, sobre todo cuando hace acusaciones".

Acto seguido, le daba la palabra a Antonio Muñoz, que recordaba que se trataba de "una pregunta de control al Gobierno".

"La señora Peláez está lanzando acusaciones que no tienen nada que ver. Estamos en proceso de investigación sin que en este momento se pueda decir que haya un delito", decía el portavoz socialista sin dar más explicaciones sobre un caso que se produjo en 2016, cuando Espadas ostentaba la alcaldía.

Fue entonces cuando la portavoz de Vox añadió la palabra "presunto" cada vez que hablaba de un caso de corrupción.

"Pero no puedo retirar el caso de Mercasevilla ni el de las facturas falsas de Monteseirín que no son presuntos", añadía ante la nueva petición del presidente del Pleno para que no aludiera directamente al PSOE.

En secreto de sumario

En la pregunta de Vox, el alcalde, José Luis Sanz, ha dado explicaciones sobre el caso. Ha vuelto a garantizar que el Ayuntamiento se personará en la causa para tener más información sobre las presuntas irregularidades.

"Garantizo que si de las actuaciones se deriva alguna responsabilidad, este Ayuntamiento ejercerá todas las acciones legales necesarias", ha recalcado.

Por el momento, el primer paso será personarse en la causa, aunque para ello esperará a que se levante el secreto de sumario.

Tal como ha aclarado, Sanz, no habría que esperar a ello. "Sí nos podemos personar, pero los despachos penalistas nos han recomendado que es preferible esperar el poco tiempo que queda para el secreto de sumario", ha afirmado.

Consecuencias para Emvisesa

El alcalde de Sevilla ha hecho hincapié en las consecuencias que puede tener el caso en la empresa pública de vivienda. "Es una pena que se vea vinculada a un posible caso de corrupción ahora que tiene 2.700 VPO en construcción", ha subrayado.

Tal como ha manifestado en otras ocasiones, también ha lamentado que "algunas personas se hayan visto beneficiadas de tráfico de influencias cuando se debían estar construyendo casas para Sevilla".

Al respecto, Sanz ha revelado que ya se ha ordenado revisar las condiciones de cesión de todos los solares municipales. Según ha apuntado, "ahora mismo no hay solares de Emvisesa con usos terciarios".

Además, ha garantizado que "no se va a sacar ninguna licitación que no esté tasada por un técnico y que no tenga una utilidad pública".

"Confianza" en la investigación

Desde Vox han insistido en que dichas medidas son insuficientes. "Creemos que este Gobierno debe hacer algo más a parte de limitarse a lo que digan los tribunales"; ha insistido Peláez.

"Tengo la misma preocupación que usted", ha insistido Sanz. "Me preocupa que estuvieran pensando en beneficiarse de algún tipo de información privilegiada antes de planificar las viviendas", ha asegurado.

No obstante, ha reiterado su "confianza" en la investigación, a la que el Ayuntamiento ha ofrecido su "máxima colaboración".

Registros en Emvisesa

Fue el pasado miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de Emvisesa.

La investigación fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla, y los agentes requirieron los expedientes relativos al arrendamiento de una parcela por 108.000 euros durante 40 años a la mujer de un ex alto cargo del PSOE, Rafael Pineda.

Según adelantaba ABC, la adjudicataria subarrendó el terreno a tres negocios que todavia operan en la parcela, ubicada en Pino Montano.

Las indagaciones de la Guardia Civil tratan de determinar si se cometió alguna irregularidad en el alquiler de estos terrenos. La adjudicación se produjo en 2016, cuando el PSOE de Juan Espadas ostentaba la alcaldía.