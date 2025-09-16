Así es la portada de la Feria de Abril 2026: se inspira en el pabellón de Portugal de la Expo Iberoamericana de 1929

Momento de la presentación del diseño de la portada Ayuntamiento de Sevilla

El pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 ha sido elegido como protagonista de la portada de la Feria de Abril 2026. Así se ha dado a conocer en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de Sevilla de la mano de Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores.

El arquitecto Davide Gambini repite como diseñador de la estructura de este elemento tan característico, y, en esta ocasión, reproducirá uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta busca rendir homenaje a la arquitectura histórica de Sevilla. De esta manera, el arquitecto italiano explica que tomó como referencia principal el pabellón de Portugal por ser "un edificio elegante y lleno de personalidad".

Otro de los motivos que esgrime el arquitecto es que "mantiene vivo el espíritu de aquella Sevilla que quiso mostrarse al mundo hace casi un siglo".

La portada cuenta con un segundo elemento de inspiración. En esta ocasión se trata del Cenador de Carlos V, situado en el Real Alcázar de Sevilla. Se trata de un palacio islámico con estancias que tenían una función lúdica.

Gambini ha querido con esta elección rendir homenaje a una efeméride: el quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, ya que fue dicha unión la que motivó la construcción del Cenador.

Este enlace, celebrado en la capital andaluza en 1526, "no solo marcó la historia de España y de Europa, sino que fue un testimonio del papel de Sevilla como cruce de caminos, escenario de encuentros y ciudad abierta al mundo", expone el arquitecto.

En opinión de Gambini, usar una construcción creada para la festividad, como es el Cenador de Carlos V, para inspirar otra de las mayores festividades de Sevilla, es "especialmente bello".

La portada une, por tanto, dos dimensiones: "la vocación internacional y moderna de Sevilla reflejada en la Exposición del 29, y la memoria histórica y poética, un enlace real que convirtió en protagonista del mundo".