Cierran el Parque María de María Luisa de Sevilla por la aparición de cinco patos muertos

Operarios del Ayuntamiento limpian uno de los estanques del Parque de María Luisa. EP Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el cierre del Parque María Luisa por la aparición de cinco patos muertos en uno de sus estanques, concretamente en el que se conoce como el de los patos.

La decisión es la que marca el nuevo protocolo de gripe aviar de la Junta de Andalucía. Obliga a clausurar estos espacios si aparecen tres o más aves muertas en el mismo espacio en 24 horas.

Ahora, tal como marca la norma, se procederá a la retirada de los cadáveres, la limpieza y la desinfección. Técnicos del área de Parques y Jardines ya están inmersos en estas tareas.

Ha sido en la mañana de este jueves cuando se ha descubierto la aparición de nuevas aves muertas en el Parque de María Luisa dentro de las tareas de revisión periódica.

El protocolo de la Junta obliga a revisar todas las poblaciones de aves de los parques tanto en la apertura como al cierre.

La intención del Ayuntamiento es reabrir el parque lo antes posible, cuando se terminen todas las tareas. Sin embargo, no hay una fecha fijada.

Tercer parque cerrado

Es el tercer parque que se cierra en Sevilla por el brote de gripe aviar que se reparte ya por distintos puntos de la capital hispalense y ha llegado a Doñana.

La situación también afecta a los monumentos, ya que los Jardines del Alcázar también están cerrados por la muerte de varios pavos reales. De hecho, se han suspendido los conciertos que estaban previstos hasta final de verano.

El primero en cerrar fue el Parque del Tamarguillo, donde aparecieron más de 70 gansos muertos. También se mantiene clausurado el de Miraflores, donde murieron otras seis aves. En sus cercanías aparecieron sin vida otras 20 en el Centro de Educación Ambiental de Miraflores.

"Lo antes posible"

Sobre estos dos últimos, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha informado de que la previsión es "abrirlos lo antes posible", porque ya se han realizado todas las tareas marcadas por el protocolo de la Junta de Andalucía.

Paralelamente, se trabaja en la colocación de cartelería en los parques de la ciudad para plantear recomendaciones a la población.

Entre ellas está la de no darles de comer a las aves ni acercarse demasiado, según figura en el protocolo dictado por la Junta de Andalucía.