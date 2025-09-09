El Festival de Cine Europeo de Sevilla presenta tres carteles y recupera la ceremonia que perdió hace cuatro años

José Luis Sanz junto a Manuel Cristóbal y José Luis Ágreda en la presentación del Festival de Cine Europeo de Sevilla E.E.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha presentado en el Ayuntamiento los tres carteles que darán identidad a su 22ª edición y ha anunciado la recuperación de la lectura oficial de las nominaciones de los Premios de la Academia de Cine Europeo, que se celebrará en el Real Alcázar el 18 de noviembre.

Además, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha anunciado que el director franco-griego Costa-Gavras recibirá el Giraldillo de Honor. Manuel Cristóbal, director del certamen, ha destacado que este reconocimiento celebra "su amplia trayectoria de más de seis décadas".

El ilustrador sevillano, José Luis Ágreda, ha diseñado los carteles, que conservan el mosaico tricolor de Pedro Cabañas e incorpora escenas del cine europeo, inspirado en los carteles de fiestas de primavera de principios del siglo XX.

"José Luis Ágreda ha sabido plasmar en sus carteles lo que significa Sevilla para el cine y el cine para Sevilla", ha informado el alcalde, José Luis Sanz.

La 22ª edición se celebra del 7 al 15 de noviembre y proyectará 180 títulos, incluidos estrenos destacados en Cannes, Berlín, Toronto o Venecia, así como nuevas voces del cine europeo.

Entre ellas, ed

Otra de las novedades es que el festival contará por primera vez con una selección competitiva de cortometrajes de producción europea de imagen real y animación. "Un gran festival no puede no tener una sección competitiva de cortometrajes. Damos pasos para que este festival siga sumando al cine y a Sevilla", ha explicado Manuel Cristóbal.

Clausura con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Sevilla

"La programación podrá disfrutarse en recintos emblemáticos como en el Cine Cervantes, el Teatro Alameda o el Cine Avenida, a los que se suman los complejos MK2 Nervión Plaza -con cinco salas- y Odeón Plaza de Armas -con cuatro salas-", han informado desde el consistorio.

El director del certamen también ha anunciado que la clausura del evento llegará con un concierto de bandas sonoras de la Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Cartuja Center.