Encuentran el cadáver de un hombre de 23 años que se lanzó al Guadalquivir desde el Puente del Cachorro de Sevilla

Una embarcación de los Bomberos busca a un hombre en los bajos del Puente del Cachorro de Sevilla. E. E. Sevilla

Varias dotaciones de Bomberos, con el apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil, han encontrado el cadáver de un hombre en el río Guadalquivir en Sevilla

Según informan desde Emergencias 112, un ciudadano dio el aviso a las 13:00 horas de que un individuo iba corriendo cuando se lanzó al agua desde el Puente del Cachorro, cerca de la estación de Plaza de Armas. Tenía 23 años, según confirman las mismas fuentes.

El mismo alertante también informó de que otras dos personas se lanzaron al agua para intentar socorrerla.

Emergencias 112 activó en ese momento a todos los operativos. Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, CECOP, emergencias sanitarias y Autoridad Portuaria se movilizaron rápidamente.

La Policía Local de Sevilla se personó en el lugar de los hechos, pero es la Policía Nacional quien está al mando de la investigación.

Desde el momento del aviso una embarcación de los Bomberos de Sevilla, del servicio de rescate acuático, comenzó a peinar los bajos del Puente del Cachorro en busca de algún rastro.

Se movilizaron hasta tres vehículos de Bomberos en la zona y un patrullero de la Policía Nacional en la orilla. Trabajaron desde la orilla más cercana a Plaza de Armas, mientras la embarcación navegaba por el río y los buzos se sumergían en el agua.

Se cerró el tráfico fluvial

El paso peatonal por el puente, desde donde supuestamente se arrojó el fallecido al río, permaneció también cortado varias horas.

Asimismo, la Autoridad Portuaria decretó la orden de cerrar todo el tráfico fluvial entre San Jerónimo y Torre del Oro mientras se realizaban las labores de búsqueda.

Ahora será la Policía Nacional quien asuma la investigación de los hechos para conocer el motivo por el que esta persona se arrojó al río.