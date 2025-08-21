Cae en un barrio de Sevilla un ladrón especializado en marcar puertas con pegamento para robar en casas habitadas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un delincuente itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios, sorprendido esta vez mientras actuaba en la zona de Triana-Los Remedios. Para perpetrar los robos, el supuesto autor marcaba los márgenes de las puertas con unos hilos muy finos de pegamento.

El arrestado fue sorprendido 'in fraganti' cuando trataba de acceder a una vivienda con los moradores en su interior. Los agentes recuperaron los objetos sustraídos y se incautaron las herramientas empleadas en los robos.

El detenido formaba parte de un grupo de delincuentes que, aprovechando los meses de verano, se desplazan temporalmente a grandes ciudades para cometer el mayor número posible de robos en cortos periodos de tiempo.

Su 'modus operandi' consistía en colocar un hilo casi invisible de pegamento en las puertas de los domicilios para comprobar, días después y de madrugada, si habían sido abiertas. Si la marca seguía intacta, interpretaba que la vivienda estaba vacía y procedía a entrar.

Para acceder a las casas, el sospechoso disponía de un completo arsenal de ganzúas y utensilios diseñados para abrir cerraduras sin romperlas ni dejar señales de forzamiento, lo que le permitía pasar desapercibido ante vecinos y víctimas.

Según la Policía, esta técnica le proporcionaba un mayor margen de tiempo para actuar en bloques previamente señalados.

El arresto se produjo dentro del plan de prevención contra robos en viviendas que la Policía Nacional refuerza durante la época estival, coincidiendo con las vacaciones de muchos vecinos.

En este caso, la coordinación de varias unidades policiales permitió frenar al ladrón antes de que pudiera consumar otros robos que tenía previstos esa misma noche. El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó su ingreso en prisión tras pasar a disposición judicial.

Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de que los ciudadanos estén alerta ante cualquier signo extraño en las puertas de sus viviendas o la presencia de personas sospechosas en los alrededores. Ante cualquier anomalía, recomiendan llamar de inmediato al 091.