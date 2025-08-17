Las obras de la Plaza Nueva comienzan en septiembre, pero no afectarán a la Navidad ni a la Semana Santa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha confirmado que la segunda fase de las obras de la Plaza Nueva comenzará en septiembre, pero no afectará ni a la Navidad ni a la Semana Santa.

Se iniciarán después de que concluyan los trabajos preliminares que comenzaron el pasado octubre. En esta primera etapa se ha actuado sobre la trama central de mármol y las cuadrículas de chinos.

Una vez terminados estas tareas, ya en septiembre, se iniciará la segunda fase encaminada a recuperar el aspecto historicista de la plaza.

"Las obras se irán ejecutando pensando, evidentemente, en la Semana Santa, para que cuando llegue, las molestias sean las menos posibles", ha dicho Sanz en Europa Press.

El primer edil ha hecho hincapié en que "este es otro de los problemas que tiene esta ciudad a la hora de hacer obras, que tiene unos tiempos muy concretos". "No puedes interferir con la Semana Santa, ni la Feria en alguna zona, y la Navidad hay que respetarla", ha precisado.

El presupuesto para esta intervención está por encima de los 4,5 millones de euros. Por su parte, el plazo de ejecución es de 18 meses. En principio, acabarán en la primavera de 2027.

La actuación servirá para ampliar la dimensión del espacio central, con mármol blanco de Macael, gris y rojo. Se le aplicará un tratamiento que facilite la limpieza.

En busca de la unidad de estilo

También se actuará en las redes de saneamiento y abastecimiento. Con ello se pretende solucionar los problemas de encharcamiento que suele presentar el espacio.

Se estrenará una red de alumbrado público monumental para la fachada del Ayuntamiento y la escultura ecuestre de San Fernando.

Mientras, se trasplantarán cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición. Igualmente, se complementará el resto del arbolado, con once nuevos plataneros y cuatro nuevos naranjos.

Con todo ello se busca la unidad de estilo en todo el conjunto. También se colocarán bancos de fundición en gris forja para sustituir a los actuales.

En una fase posterior, también habrá dos fuentes de agua potable y dos pérgolas al este y norte de la plaza. "Funcionarían como lugar de estancia y recordarían en su diseño a los quioscos de música que antaño tuvo la plaza", ha precisado Sanz.

"Perdón a los sevillanos"

Al hilo de esta intervención, el alcalde ha aprovechado para pedir "perdón a los sevillanos por la molestia que están ocasionando" estas y el resto de obras.

Asimismo, ha recordado que "son obras que están afectando a todos los barrios, porque siempre nos acordamos de la Plaza Nueva o la calle Zaragoza".

No obstante, ha insistido en que en los últimos dos años "se han cometido 813 actuaciones en todos los barrios de Sevilla".

Entre ellas, tal como ha detallado, "se han asfaltado más de 160 calles, algunas de ellas complicadas como la Avenida de la Palmera, que se ha asfaltado sin que se enteren los sevillanos, o República Argentina y Virgen de Luján".