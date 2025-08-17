Las obras del Metro de Sevilla encaran una nueva fase: arranca la construcción del viaducto sobre la Supernorte

La rotonda de la Avenida de la Ingeniería en su cruce con la Supernorte será una calzada de cuatro carriles. E. E. Sevilla

Las obras de la línea 3 norte del Metro de Sevilla continúan avanzando en sus distintos subtramos. Una nueva fase arranca este lunes con el inicio de la construcción del viaducto sobre la SE-20 o ronda Supernorte para el paso del suburbano.

Según indican desde la Consejería de Fomento, es una actuación necesaria para conectar el futuro recinto de talleres y cocheras y el ramal técnico con el inicio del trazado de la nueva línea.

Se logrará de esta manera, la unión con la primera estación de Pino Montano Norte, que está junto a la SE-20 y es la única en superficie.

Todo comenzará a partir de este lunes. Por el momento, las primeras actuaciones se centrarán en el saneo del terreno. Habrá afecciones al tráfico.

Desde este lunes 18 de agosto, se eliminará la rotonda de la avenida Ingenieria en el cruce con la SE-20. Se convertirá en una calzada de dos carriles por sentido. Se ocupará, por tanto, solo una parte de la glorieta.

Se hará así porque los obreros necesitan ese espacio de la rotonda para poder construir el paso superior, indican fuentes de la Consejería de Fomento.

Cuatro carriles junto a Pino Montano

La calzada única de cuatro carriles estará en la parte de la glorieta más cercana a Pino Montano. Es la solución provisional adoptada para facilitar los trabajos de la estructura en consonancia con el Ayuntamiento de Sevilla.

El primer paso serán los saneos del terreno, pero en septiembre llegará nueva maquinaria para construir los pilotes sobre los cuales se apoyará el viaducto.

Dicha estructura tendrá una longitud de 137 metros, se dividirá en seis vanos y tendrá un ancho de 11,5 metros. Además de salvar el tráfico de la SE-20, también servirá para superar el cauce del arroyo Tamarguillo.

Trabajo bajo tierra

Mientras tanto, en el primer subtramo de la línea, el que va desde la primera estación de Pino Montano Norte a Los Mares ya se excava el túnel bajo tierra.

Es la última de las fases del método 'cut and cover', que consiste en excavar un túnel en superficie, luego colocar muros pantallas en los laterales y una losa de cubierta. Así, los operarios pueden seguir trabajando bajo tierra mientras se repone la afección al tráfico por arriba.

En los dos primeros tramos se continúa trabajando en la ejecución de pantallas. De hecho, en Pino Montano estas tareas están al 45 por ciento. Se espera que dicho trabajo se termine a final de año para poder colocar el techo y seguir operando por debajo como se hace ahora en los primeros metros.

En el segundo subtramo, desde Los Mares a San Lázaro, la previsión es que las pantallas estén al 50 por ciento cuando acabe 2025.

Nuevos cortes en la Macarena

Mientras, la construcción del tercer subtramo, el que llega hasta el Hospital Virgen Macarena, está en sus primeros tramos.

Este lunes 18 de agosto se comenzará a ocupar la franja de aparcamientos que hay a la izquierda de Doctor Fedriani en dirección al hospital Virgen Macarena.

Se mantendrá un carril por sentido hasta la Ronda Urbana Norte para iniciar la demolición del firme y poder ejecutar la reposición de la línea de saneamiento.