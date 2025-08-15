Todos los caminos que llevan a La Cartuja: un plan "vivo" para llevar 70.000 hinchas del Betis a un terreno desconocido

Representantes del Betis posan en el césped de La Cartuja junto a las instituciones implicadas en el plan de movilidad. Real Betis Sevilla

Sevilla afronta un desafío nunca visto el próximo viernes 22 de agosto. Hasta 70.000 aficionados del Betis llegarán por primera vez a La Cartuja para ver a su equipo ante el Alavés. Será, como mínimo, el primero de 27 partidos.

Se trata de un escenario desconocido para la ciudad. En sus más de 25 años de vida, el estadio nunca había soportado un desplazamiento masivo cada 15 días.

Hasta ahora, La Cartuja solo se había usado puntualmente para las finales de Copa del Rey, la Eurocopa, eventos como la Velada de Ibai y grandes conciertos. En la mayoría de los casos se han producido colapsos que provocan nerviosismo en los béticos. Tienen que acostumbrarse a su nueva casa.

Sin embargo, el desafío supone una oportunidad para la ciudad. El traslado del equipo por las obras del Benito Villamarín va a servir para "sevillanizar el norte de La Cartuja", en palabras del consejero verdiblanco Ricardo Díaz.

Desde el propio Betis consideran que no tiene por qué ser más complicado llegar a La Cartuja que al Benito Villamarín. Simplemente es una situación nueva para el bético.

Para despejar la incertidumbre del aficionado, el Betis lleva muchos meses trabajando con todas las instituciones implicadas en un complejo plan de movilidad.

Revisión tras el estreno

Según dicen, es un dispositivo "vivo", porque se estudiará lo que suceda en los primeros partidos para introducir cambios que mejoren la experiencia de sus socios.

La principal idea que el Betis comparte con todas las administraciones es la necesaria planificación del desplazamiento. "Venir a La Cartuja en coche a ver que me encuentro es un error. La clave de esto es que no vengamos a la aventura", explican.

Es por ello que el club ya ha puesto a disposición de sus socios una página web en la que plantea a cada uno de ellos sus opciones preferentes en función de su código postal.

Por encima de todo, tanto el club como el Ayuntamiento insisten en la apuesta por el transporte público, que quedará reforzado en todos sus frentes.

Llamamiento a compartir coche

"Si tienen que venir en transporte privado, que vengan muchos en los coches, que se junten amigos, porque así la entrada y salida será más ágil", decía este jueves, el delegado de Movilidad Álvaro Pimentel.

Las líneas C1, C2 y 2, que conectan con La Cartuja, quedarán reforzadas con hasta 24 vehículos. Funcionarán hasta dos horas después de que finalice el partido.

La novedad es que habrá tres lanzaderas especiales. Serán gratuitas a la salida y se podrá entrar por las dos puertas.

El objetivo es sacar con celeridad a la gente de los alrededores del estadio. Una de ellas dejará a los aficionados en La Barqueta. Otra en Las Góndolas, para los que vayan a Sevilla Este.

Aparcar en Blas Infante

La última dejará a los aficionados en Blas Infante. Les permitirá conectar con el Metro o coger su coche aprovechando el aparcamiento de 2.000 plazas que hay junto a la Feria. Se ofrece como vía preferente para las personas que vienen del Aljarafe u otros pueblos.

La otra opción es el Cercanías, que para a 200 metros del estadio. Habrá dos trenes a la ida y otros dos a la vuelta con capacidad para 1.500 plazas cada uno. A la salida, con billete gratuito, esperarán 30 y 40 minutos y pararán en San Jerónimo y Santa Justa.

Desde la estación los aficionados podrán conectar con el resto de líneas. El acuerdo entre el Betis y Renfe garantiza la conexión con la Línea C1, independientemente del horario del partido.

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, explica el plan de movilidad para el traslado del Betis a La Cartuja. E. E. Sevilla

Dicha línea conecta con Lora del Río, Guadajoz, Los Rosales, Cantillana, Brenes, El Cáñamo, La Rinconada, San Bernardo (Sevilla), Virgen del Rocío (Sevilla), Jardines de Hércules (Sevilla), Bellavista (Sevilla), Dos Hermanas, Cantaelgallo y Utrera.

Habrá parada de taxi en Américo Vespucio. Mientras, los VTC deben llegar y recoger a sus usuarios en Camino de los Descubrimientos, junto a la Universidad de Ingenieros.

Carlos III, con libertad de movimiento

Pese a dichas opciones, habrá quienes no renuncien al vehículo privado. Se han liberado 15.000 plazas gratuitas. Las más cercanas al estadio serán para los autobuses de peñas, por un lado, y para staff y jugadores, por otro.

A través de la aplicación oficial del Betis, se podrá reservar plaza gratuita en tres bolsas diferenciadas en el entorno de Carlos III, que no se cortará al tráfico.

A la que está más al norte, con 2.000 plazas, se recomienda llegar por la glorieta de RTVE, en la SE-20. La que queda más al sur, tiene 1.500 plazas y se llega por la propia Carlos III y Gregor Mendel.

Una de las grandes bolsas de aparcamiento liberadas en La Cartuja. E. E. Sevilla

Quedará abierto durante los días de partido el Parque Científico y Tecnológico para garantizar la movilidad. En esa zona habrá 1.750 plazas, también con reserva previa. Se puede entrar por la calle Hermanos d'Eluyar y por Gregor Mendel y se saldrá por la Avenida Carlos III.

Además de todo ello estarán disponibles las 800 plazas del Parque del Alamillo. Igualmente, hay 395 plazas de pago en el aparcamiento Insur Cartuja y otras 300 en el Cartuja Center.

Anticipar la llegada y retrasar salida

Paralelamente, en Torre Sevilla se podrá aparcar cuatro horas por dos euros. Se suman a las tres que ya ofrece el centro comercial.

Con ello, se busca fomentar otro de los objetivos del club. Anticipar la llegada lo máximo posible y retrasar la salida para que no haya colapsos. De este modo, las familias pueden pasar el día en el centro comercial y caminar a pie hasta el estadio o coger el C1.

Por ello, también habrá una gran carpa de restauración muy cerca de los aparcamientos de autobuses.

Motos, con el camino despejado

Desde el Betis creen que las motos pueden ser una opción recomendable. Podrán circular por zonas solo reservadas para el transporte público desde tres horas antes del partido.

También disponen de un aparcamiento con 3.000 plazas cerca del estadio. Igualmente, hay una zona reservada para bicicletas y patinetes.

Tampoco hay que obviar que una buena parte del público opta por desplazarse a pie tras llegar en coche o transporte público a zonas más lejanas.

Rutas peatonales

Para ellos también hay rutas diseñadas. Desde la Pasarela de San Jerónimo se tardará 20 minutos. Por el Puente del Alamillo habrá que andar entre 13 y 15 minutos. El camino es más largo al entrar por la Barqueta, unos 18 minutos.

Todos estos elementos forman parte de "un plan vivo" que se irá adaptando en función del comportamiento de los aficionados tras los primeros partidos.

Siempre bajo la premisa de priorizar el transporte público para que los aficionados del Betis puedan disfrutar de su nueva casa sin generar un colapso en la ciudad.