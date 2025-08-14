Sanz confirma que los toldos llegarán a la Avenida de la Constitución "a lo largo de la próxima semana"

Los toldos de la Avenida de la Constitución ya tienen fecha. El alcalde de Sevilla ha asegurado que las lonas se colocarán "a lo largo de la próxima semana".

El objetivo, según ha apuntado José Luis Sanz, es mitigar las altas temperaturas que está registrando la ciudad este verano, que en agosto han alcanzado hasta los 44 grados y han motivado avisos rojos por calor extremo.

Sanz ha anunciado la medida durante la jornada de este jueves en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha celebrado que "por fin" se van a instalar los toldos en la Avenida de la Constitución.

El montaje de las infraestructuras para la colocación de las lonas comenzó el 4 de julio, es decir, hace más de un mes. Sin embargo, en aquel momento ya iban con retraso, ya que la idea inicial era comenzar con el montaje pasada la Semana Santa, tal y como hizo público Urbanismo.

Al respecto, el primer edil ha subrayado la complejidad del proyecto dado que en esta vía emblemática "no se puede realizar cualquier tipo de instalación".

El regidor ha reconocido que los toldos "van a llegar tarde", tras un proceso marcado por "muchas complejidades" técnicas y administrativas.

Según ha explicado, inicialmente se planteó el cambio de farolas para la instalación, pero el elevado coste económico llevó a optar por un sistema de enganches en edificios protegidos, lo que ha provocado retrasos.

Toldos licitados en 2024

La colocación de toldos en la Avenida de la Constitución es un proyecto que se viene arrastrando desde 2024, cuando el Ayuntamiento anunció su instalación a principios de verano para, en septiembre, reconocer que no habían llegado a tiempo.

La iniciativa en aquel entonces ya estaba licitada, pero desde el Consistorio informaron de que la obra era más compleja de lo que se pensaba en un principio.

"Suponía acometer reformas en los soportes, que serían las farolas. Había que hacer una obra que habría retrasado los toldos a finales de octubre. Pensábamos que no tenía ningún sentido", dijo Sanz. En cualquier caso, el alcalde garantizó que estarían colocados en el verano de 2025.

Una arboleda

De cara al futuro, Sanz ha avanzado que el proyecto para la Avenida de la Constitución contempla la plantación de "una arboleda" que proporcione sombra sin interferir con la fachada de la Catedral ni con la instalación de los palcos de Semana Santa.

Esta actuación se enmarcará en la reurbanización completa de la solería de la avenida. En la actualidad, la vía cuenta con naranjos que, según el alcalde, "apenas dan sombra" en una zona transitada todo el año por sevillanos y turistas, incluso en pleno agosto.

La plantación de árboles para generar sombra se está desarrollando también en otras zonas de la ciudad.