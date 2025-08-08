Detienen a tres personas en Sevilla e investigan a una cuarta por exportar residuos peligrosos a África

Parte de los residuos que iban a ser exportados EP

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido a tres personas en Sevilla e investigan a una cuarta en Murcia por exportar residuos peligrosos a África, en concreto a Ghana.

Los detenidos eran de nacionalidad ghanesa, según ha informado la Junta de Andalucía. La operación, denominada 'Revolución Verde', se desarrolló el pasado 23 de julio y ha terminado con el arresto de estas tres personas.

La actuación forma parte de la estrategia impulsada por la Junta para proteger el medio ambiente y combatir el tráfico ilegal de residuos.

La investigación, dirigida por la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), ha requerido de la vigilancia de un almacén apartado del núcleo urbano de Sevilla.

Las condiciones fueron "especialmente complejas" por la falta de puntos seguros de observación y la dispersión del material.

19.021 kilos interceptados

Durante la intervención, los agentes han interceptado un envío de 19.021 kilos de motores de vehículos no descontaminados, mezclados con restos de aceites.

También han hallado depósitos de gasolina con combustible y dos toneladas de residuos contaminados con aceites y otras sustancias peligrosas. Todo el material estaba almacenado sin medidas de seguridad ni control ambiental.

El contenedor iba a exportarse desde el puerto de Algeciras con destino a Ghana, país al que la normativa internacional prohíbe recibir residuos peligrosos al carecer de infraestructuras para tratarlos.

La documentación aduanera presentada no reflejaba el contenido real, lo que supone una presunta falsedad documental y posible fraude aduanero.

Según la investigación, el objetivo era reutilizar o adaptar los motores en otros vehículos y desechar el resto de las piezas sin reciclaje ni medidas de protección ambiental.

Ninguno de los implicados contaba con la autorización administrativa para manipular, transportar o exportar residuos.

A los detenidos se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de pertenencia a grupo criminal.

La causa está dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla y el Juzgado de Instrucción de la hispalense.