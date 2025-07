Dos vecinas de Andalucía, estrellas por un día en la piscina pública: "Soy presumida, pero los pendientes son del chino"

Dos vecinas de la localidad jiennense de Torreblascopedro se han convertido en estrellas durante un directo emitido por Andalucía Directo. "Vamos monísimas, aunque los pendientes son del chino", explica una de las señoras.

Además, comentan que van "todos los días, a aquagym" y a bañarse. Una de ellas luce un sombrero que no se quita para no mojarse el pelo y así no estropearse el peinado, asegura la vecina. "Siempre vengo así, desde el jueves peinada", añaden las mujeres.

Estas dos vecinas naturales de Jaén se han convertido en verdaderas divas para el público. Tanto es así que muchos usuarios no han dudado en tildar a las dos bañistas de "reinas".

Asimismo, otros tiran de humor y señalan que los periodistas "viajaron al futuro" y las grabaron de mayor en la piscina.

Durante el verano, son muchas las personas que buscan un lugar donde refugiarse del calor. En el municipio jiennense de Torreblascopedro, muchos vecinos del pueblo y de alrededores visitan cada día su piscina pública para refrescarse.

Colas de más de dos horas

Este es uno de los reportajes que refleja el ambiente festivo de la piscina. Según uno de los trabajadores de la piscina, "las colas para acceder superan las dos horas durante los fines de semana".

En el recinto, además, también organizan actividades nocturnas y cine al aire libre. El lugar cuenta con más de dos hectáreas de superficie y una capacidad para más de 450 personas.

Uno de los bañistas destaca la comodidad del recinto. "Aquí se está muy bien", asegura. "El agua salada, la cerveza fresquita y el ambiente lo hacen todo".

Otro añade: "Me gusta mucho el bar, ponen muy buenas tapas. Además, los niños se pueden meter en la piscina haciendo pie y puedes estar al cuidado de ellos. Disfrutamos tanto los mayores como los niños".

Más de 290.000 piscinas

En la provincia de Jaén, donde no hay costa, las piscinas públicas son una alternativa para los vecinos que quieren combatir el calor del verano. Cada año, cientos de personas visitan piscinas como la de Torreblascopedro, explican desde el reportaje de Canal Sur.

Según una nota divulgativa de la Junta de Andalucía, la comunidad cuenta con un total de 290.542 piscinas.

En la capital jiennense, las tres piscinas municipales abrieron sus puertas el pasado 21 de junio. Sin embargo, este año no han podido retomar la apertura nocturna por falta de recursos, según Beatriz López, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén.

El precio asignado a las entradas a las piscinas públicas de Jaén es el mismo que el año anterior, un coste de 4,20 euros al día el pase general. Otros colectivos como desempleados, menores de diez años y familias numerosas tienen descuentos.