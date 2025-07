La Velada del Año 5 no tendrá costaleros porque "la acción no se ajusta a los estándares del evento"

La Velada del Año 5 se celebrará en Sevilla el próximo sábado 26 de julio. El pasado martes, saltó la noticia de que la organización buscaba costaleros para sacar un trono durante el evento. Sin embargo, tanto el propio Ibai Llanos como los organizadores han confirmado que no habrá costaleros.

Por su parte, fuentes de la organización desvelan a este periódico que "la acción no se va a llevar a cabo puesto que no cumple con determinados estándares y no se ajusta a la Velada".

En paralelo, la misma ha subrayado que "era una acción independiente de un patrocinador del evento que estaba buscando costaleros" para la Velada del Año. Asimismo, ha destacado que ni Ibai ni el resto de responsables de la cita "tenían conocimiento sobre la oferta".

Según un texto que llegó a varios grupos de sevillanos, la Velada buscaba "35 costaleros para cargar un trono de 250 kilos". Además, manifestaba que se necesitaría hacer un ensayo previo el jueves 24 de julio.

Después de que usuarios de redes sociales y medios de comunicación se hicieran eco de la noticia, el propio Ibai la desmintió en su cuenta de X.

Ibai responde

"No discuto que soy completamente retrasado, pero ni busco costaleros, ni los he buscado nunca. Esta noticia es totalmente falsa. Por aclarar. Cada día en esta red social es una aventura nueva", publicó en la mencionada plataforma.

Asimismo, la organización ha señalado que "por ahora no hay ningún conocimiento sobre si se va a hacer algún guiño a Sevilla".

No obstante, sostienen que Los del Río intentarán batir el récord del mayor número de personas bailando La Macarena en un mismo sitio y que se desconoce si alguna de las entradas de los concursantes está relacionada con un elemento característico de la ciudad.

El streamer Ibai Llanos eligió Sevilla para celebrar la Velada del Año 5 hace unos meses. A falta de poco más de una semana, todo está preparado para que el estadio de La Cartuja congregue a 80.000 personas y acoja seis combates además de actuaciones musicales.