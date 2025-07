Javier Fernández hace balance en el ecuador de su mandato: "Vamos a hacer viviendas de alquiler por 350 euros al mes"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha hecho balance de los dos primeros años de mandato, el ecuador de la legislatura. El resultado es "positivo", señaló este lunes, pero hay desafíos como el de la vivienda en los que, aseguró, quedan cosas por hacer.

Fernández señaló que afronta "ilusionado y con fuerza” los dos años que le quedan por delante. Y aseguró en una entrevista a la cadena Ser su agradecimiento al equipo con el que cuenta y quienes viven en la provincia. "Son gente maravillosa haciendo cosas maravillosas que a veces no se cuentan lo suficiente”, señaló.

Además de la vivienda, el presidente de la Diputación indicó que el agua, las carreteras o la cultura como ejes de su acción de gobierno en los próximos dos años.

Fernández recordó que la Diputación tiene entre manos un nuevo proyecto inmobiliario, el del cortijo de Cuarto, donde van a levantar viviendas protegidas. "Vamos a hacer viviendas de alquiler por 350 euros al mes", indicó, una cuestión que ya había adelantado y que demuestra, señaló, que la administración puede "actuar" con precios asequibles para los ciudadanos.

"Ya se han presentado los primeros documentos al Ayuntamiento de Sevilla y estoy convencido de que lo vamos a convertir en el gran barrio joven de la capital, en el que podremos demostrar que desde lo público se puede construir vivienda asequible”.

Sevilla 2030

La otra línea está incluida en el Programa Sevilla 2030, "que recibirá un empuje en su tramitación el próximo viernes en un Pleno extraordinario. Movilizará junto a los ayuntamientos 100 millones de euros en los próximos años para vivienda de protección oficial (VPO)", añadió.

La idea, explicó, es que los jóvenes no tengan que "hipotecar toda su vida y a toda su familia”, según la ha definido el presidente.

La Diputación aportará “50.000 euros a fondo perdido” a los ayuntamientos que impulsen VPO para que el precio final se pueda rebajar al adjudicatario en la misma proporción. “Si una vivienda vale construirla 150.000 euros, por ejemplo, vamos a darle 50.000 para que al joven solo le cueste 100.000”.

En alquiler, la condición para que la Diputación aporte el 50% del coste, compatible con otras subvenciones, es que el tope al precio final por el que se alquila no supere los 350 euros al mes. “Hay que adaptar los modelos que han funcionado al año 2025, porque ahí fuera hay mucha gente esperando que seamos capaces de poner soluciones”, ha insistido.

En materia de agua, Javier Fernández se ha mostrado, por una parte, autocrático: “No podemos estar hablando de tecnología, de innovación, de nuevos yacimientos de empleo, de lo aeroespacial si no tenemos las cosas de comer resueltas; cuando vas a un pueblo y tiene un maravillosa pista de redel y a 50 metros hay un camión cisterna llevando agua porque no hay suficiente para el abastecimiento, algo en el orden no lo hemos hecho bien”, ha reconocido.

Agua

Pero a la vez ha subrayado que es un buen momento para afrontar la planificación del agua, por la situación de los pantanos, y ha apelado a la solidaridad.

“Tenemos que intentar que el agua tenga la misma calidad en el centro de Sevilla que en San Nicolás del Puerto; en Alcalá de Guadaíra, con Emasesa, que en cualquier pueblo de la Sierra Sur, donde tienen más dificultades porque la gestión es más compleja, porque son pocas personas. Hay que hacer mucho trabajo de pedagogía, inversiones, hay que trabajar con calma, viendo las cosas con perspectiva”.

También ha reconocido que su intención de impulsar una empresa única no es tan fácil como pensaba cuando asumió el cargo de presidente, “pero ahí hay un reto”.

En materia de carreteras, ha recordado que de los 3.500 kilómetros de carreteras de la provincia, 2.000 pertenecen a la Junta y 1.500 a la Diputación. Tras no obtener respuesta a la propuesta hecha a la Junta para impulsar actuaciones comarcales de forma conjunta, la institución trabaja en un plan para invertir unos 40 millones en los próximos años y actuar sobre unos 200 kilómetros de la red provincial.

Economía local

En este sentido, ha vuelto a apelar a la “lealtad institucional” de la Junta para “avanzar en cosas que son importantes para la provincia de Sevilla”, aprovechando “la fuerza y el músculo”, de la Diputación, “una de las instituciones más importantes que hay actuando en todos y cada uno de los rincones de Sevilla y que puede jugar un papel muy importante en economía de escala”.

En el ámbito cultural, Fernández ha recordado el reciente Festival de Itálica o la programación con la que se pretende que el patio de la Diputación sea “una gran referencia cultural sevillana” y ha anunciado que este año “va a haber una maravillosa bienal de la provincia de Sevilla bajo el nombre de El Duende, con 15 actuaciones de primer nivel en toda la provincia de Sevilla”.

Dentro del Programa Sevilla 2030, que se lleva al Pleno del viernes, recordó que van 20 millones para que en 2029 no haya ningún pueblo sin teatro y 6 millones para ayudar a programar contenidos.

El presidente de la Diputación ha finalizado recordando que hay que apostar por la “convivencia, el emprendimiento, por atraer empresas de primer nivel, por aprovechar nuestras oportunidades, la agroindustria, lo aeroespacial o el turismo” y algo clave: el talento. “Los sevillanos y los andaluces en general hemos pasado de servir de inspiración a ser la referencia gracias al trabajo de mucha gente”.