El maltratador trans Candy dice estar en Tánger para eludir un juicio, pero su ex cree que está en Sevilla: "Es una mentira más"

Candy, el transgénero condenado por maltrato en Sevilla, ha vuelto a no presentarse a un juicio por vejaciones y amenazas. En este caso, ha alegado que está en Tánger (Marruecos) y no tiene capacidad económica para volver. En cambio, su expareja Cristina no lo cree. "Está en Sevilla", ha dicho a las puertas del juzgado.

Por ello, su defensa pedirá medidas más restrictivas. Tiene tres órdenes de búsqueda y captura por varias de las causas que tiene abiertas, pero sin entrada y registro. Así, la Policía no puede detenerlo, salvo que lo pare en la calle.

"No podemos esperar a que tenga voluntad de venir, de si está afuera o no, o si tiene medios económicos. Vamos a solicitar alguna otra medida un poco más restrictiva para que no se eluda la justicia porque hay una sustracción flagrante", ha afirmado José Antonio Sires, abogado de la víctima.

Los hechos que se le imputan ahora son de octubre de 2022, cuando todavía no se había registrado como una mujer. Lo hizo en agosto de 2023, un mes antes de que tuviera una condena firme de 15 meses de prisión por quebrantamiento de condena y amenazas a su ex pareja Cristina. Con ella tuvo doce años de relación y tiene dos hijos. Previamente, ya pasó 24 meses en prisión por maltrato a otra mujer.

En la mañana de este viernes estaba citado para presentarse en un nuevo juicio por el que se le pedían cuatro años de prisión. Sin embargo, al llegar su expareja y la defensa al Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, se encontraron con que ni siquiera había juez.

Avisó a última hora de la mañana

El motivo era que Candy llamó a las 14:30 para explicar que estaba en Tánger y no tenía capacidad económica para volver. Al ser a última hora, la funcionaria no llegó a notificarlo. Por eso, pensaban que el juicio seguía adelante.

"Supuestamente está en Tánger, pero no me creo nada", ha dicho Cristina. De hecho, asegura saber dónde está. "Está en Sevilla. Es una mentira más de él. Lo hace para perder el tiempo y reírse de nosotros", ha añadido.

Nuevo juicio el viernes

Es la cuarta incomparecencia en sede judicial. El próximo viernes puede ser la quinta, porque hay señalado otro juicio. En este caso, Candy denunció a su ex por amenazas, pero se suspendió la vista en primera instancia porque en su testimonio habló de agresiones sin presentar parte médico.

"Vaticino que tampoco se va a presentar y con toda probabilidad se retirará la acusación porque no estará presente para ratificar la denuncia", augura el abogado de Cristina.

No obstante, según dice, esto supondrá "un nuevo daño emocional para la víctima y una merma económica porque tendrá que faltar nuevamente su puesto de trabajo".

Mientras tanto, Cristina dice sentirse "impotente" porque lleva diez años enfrascada en esta lucha judicial. "Se las sabe todas para eludir la justicia", confiesa.

A ello se le suma que todos los hechos posteriores al cambio de sexo en agosto de 2023 serán juzgados por un tribunal ordinario tras la inhibición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla. Su defensa impugnó esta resolución al entender que existía "fraude de ley", pero la Audiencia Provincial de Sevilla descartó el recurso.