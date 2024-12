Declaran culpable al asesino confeso de su novia embarazada en Sevilla, pero rebajan la petición de pena

Un jurado popular ha declarado a German C. V. culpable de asesinar a su novia embarazada en El Rubio, un pueblo de Sevilla. El acusado ya había reconocido el crimen en el primer día del juicio. Aseguró que "en un arrebato" cogió la escopeta y le pegó "un tiro" tras haber pasado "todo el día tomando drogas y bebiendo alcohol".

Finalmente, se ha considerado "no probado" que tuviera afectadas sus capacidades por el consumo continuado de cocaína. Todo ello, pese a que la Fiscalía, la acusación particular y defensa habían pactado que el acusado actuó bajo el efecto de los estupefacientes.

No obstante, el fiscal ha decidido rebajar la petición de pena de 25 años a 24 años y nueve meses por el delito de tenencia ilícita de armas. En este caso se ha sustituido la calificación de arma prohibida por la de arma sin licencia.

En cualquier caso, el jurado popular ha considerado probado por unanimidad casi todos los delitos que se enjuiciaban, empezando por el asesinato que se produjo entre la 1:00 y las 4:00 del 27 de febrero de 2023.

Ambos estaban en una parcela de El Rubio cuando se enzarzaron en una discusión y puso su escopeta "a menos de cinco centímetros" de la cabeza mientras ella estaba en el sofá, "sin posibilidad de defensa". La disparó hasta causarle "intencionadamente" la muerte a Elia, que estaba embarazada y tenía 17 años.

Además, el jurado ha considerado probado el delito de malos tratos, con varios episodios de agresiones reconocidos por el propio acusado en el juicio. Se ha reconocido que "golpeaba e insultaba" a su pareja "con habitualidad" porque "era mujer y la tenía cosificada".

Lo mismo ha sucedido con los de lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas. En este último es donde el fiscal ha considerado una rebaja de un año y nueve meses.

No actuó bajo los efectos de la cocaína

En cambio, para justificar que el acusado no actuó bajo los efectos de la cocaína, el jurado popular alude al informe del Instituto Nacional de Toxicología. En él, una muestra de cabello del acusado concluyó que no es posible alcanzar un estado de "intoxicación plena".

En el juicio también declaró un médico forense. Este señaló que no se puede alcanzar el "convencimiento" de que el consumo de droga afectase a sus capacidades.

La pena inicial del fiscal era de 42 años. No obstante, entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa pactaron reducir la petición a 25 años. Se retiró el delito de aborto, por el que se pedían 8 años, al considerarse probado que no sabía el estado de gestación en el que estaba la víctima.

Igualmente, también se ha tenido en cuenta la reparación del daño, ya que el acusado ya ha depositado 30.000 de la indemnización por responsabilidad civil.

Germán ya asumió en el juicio todos los hechos. "No sé qué se me pasó por la cabeza. Sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía dónde estaba. Estoy dispuesto a pagar lo que he hecho. No tengo perdón de dios", decía. Ya solo queda conocer la pena definitiva para cerrar un caso que conmocionó en 2023 a la localidad de El Rubio.