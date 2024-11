El tranvía ya llega a Luis de Morales y espera financiación para el último tramo hasta Santa Justa

El tranvía ya llega a Luis de Morales. Casi tres años después del comienzo de las obras, el servicio está a disposición de los sevillanos desde las 6:00 de este lunes. Para ello, solo quedaba incorporar dos de los trenes nuevos adquiridos por el Ayuntamiento. Llegarán tres más en febrero de 2025.

No obstante, a la infraestructura le queda un último tramo para llevarla hasta Santa Justa. Para ello habrá que esperar algo más. Según ha indicado, el alcalde José Luis Sanz, que se ha montado en uno de los primeros viajes del nuevo tramo, el proyecto está "terminado" y se presentará en los próximos días, pero necesita financiación.

Su coste será superior a los 50 millones de euros, casi el doble que lo que ha supuesto este último tramo, 24 millones de euros, que ha incoporado tres paradas en San Francisco Javier, Eduardo Dato y Luis de Morales. La diferencia de inversión se justifica por la necesidad de introducir "instalaciones nuevas que necesita la línea completa".

Aunque el proyecto está finalizado, se encuentra en fase de búsqueda de financiación. Por el respecto, no se ha marcado ningún plazo. "Ese tramo no lo puede acometer el Ayuntamiento y necesita fondos europeos. Seguramente aparecerán, no creo que haya ningún problema", ha explicado. En cualquier caso, el alcalde ha descartado que Adif vaya a financiar parte de la obra.

Por el momento, los vecinos de la zona ya han comenzado a coger el tranvía desde Luis de Morales. La parada se encuentra justo enfrente del Nervión Plaza, aunque es provisional.

Cuando esté terminada la infraestructura, se trasladará a las cercanías del cruce con Luis Montoto. Será la penúltima antes de la de Kansas City, donde concluirá el trayecto frente a Santa Justa.

Conexión con Plaza Nueva en 18 minutos

Por el momento, el nuevo tranvía conecta Nervión con la Plaza Nueva en solo 18 minutos. A los vecinos y comerciantes de este barrio ha pedido "perdón" el alcalde por las molestias ocasionadas con de unas "obras mal planificadas". "Al final va a compensar por cómo ha quedado el tramo de la avenida", ha asegurado.

En un principio, el proyecto contemplaba que Luis de Morales se quedase en un solo carril para la circulación normal y otro para bus y taxi. La actual corporación decidió modificar la planificación para añadir un carril más para el tráfico común y evitar que los coches que proceden de Kansas City, de tres carriles, generen un embudo.

Durante las primeras horas de la mañana se ha generado mucho tráfico en la Avenida de Luis de Morales por el estreno del tranvía. Al respecto, Sanz ha indicado que "es el primer día que entran en funcionamiento los semáforos" de la nueva rotonda entre San Francisco Javier y Eduardo Dato. "Se están ajustando y todavía conllevará algunas molestias hasta que el semáforo funcione perfecto", ha avisado.

Con la llegada de nuevos trenes, la previsión del Ayuntamiento es que se alcancen los 17.000 viajeros al día. Antes con el estreno de la parada de Eduardo Dato en Junio, la estimación era de 12.000. La frecuencia de paso también pasa de nueve a ocho minutos con los últimos ajustes y la llegada de más trenes.

Cerca de 30.000 viajeros

A través de la futura ampliación a Santa Justa, se espera dar cobertura a entre 25.000 y 30.000 viajeros diarios. Así, se superarían los 7,5 millones anuales. Según los datos aportados por el Consistorio, la línea ya está en crecimiento y entre junio y octubre de 2024 transportó a 1.168.544 viajeros, un 25 por ciento más que en 2023.

En el nuevo tramo por Nervión, el tranvía cuenta con plataforma única y prioridad semafórica, cuestión que, tal como ha indicado Manuel Torreglosa, gerente de Tussam, le permite acelerar los tiempos hasta la entrada en la calle San Fernando, ya peatonal.

Al igual que las otras dos de San Francisco Javier y Eduardo Dato, la nueva parada tiene marquesinas, seis máquinas expendedoras de billetes y para recargas de tarjetas, cinco teleindicadores de información al usuario, sistema de megafonía e interfonía y 16 cámaras de videovigilancia.