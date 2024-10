El Ayuntamiento de Sevilla descarta un nuevo centro comercial junto al estadio del Betis

El campo del Betis no tendrá un centro comercial. Así lo ha confirmado el delegado de grupo popular Álvaro Pimentel, quien ha añadido que tampoco habrá conciertos como los que se dan en el Santiago Bernabéu de Madrid.

El edil ha explicado estas cuestiones ante la pregunta de la concejal de IU-Podemos Susana Hornillo, quien ha trasladado a la sesión de control del Gobierno municipal las inquietudes, ha indicado, de los vecinos de Heliópolis.

Pimentel ha garantizado que el espacio que el Betis podrá usar gracias al cambio normativo -que también afecta al estadio del Sevilla y al de la Cartuja- no contempla un centro comercial.

Además, el delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio ha señalado que el objetivo del Gobierno local es el de "respetar, como no puede ser de otra manera" la opinión de los vecinos.

Pimentel, además, ha detallado que el Betis y los vecinos han mantenido una reunión con los vecinos del barrio en la que, ha detallado, les trasladaron en detalle los plantes para el entorno de su estadio.

Dos partidos por semana

Así, en la idea del equipo no está la de levantar un centro comercial, ha indicado. Tampoco la celebración de conciertos porque el césped del estadio no lo permite. Además, ha señalado el delegado, el Betis juega ahora dos partidos por semana, de modo que no sería viable cambiar el firme tras cada recital.

Hornillo, por su parte, ha trasladado que los vecinos están a favor "convertir el estadio en unas instalaciones más confortables y seguras", y de esta forma, "mejorar también las condiciones de convivencia los días de partido".

No obstante, los vecinos "rechazan frontalmente la construcción aneja al estadio de 32.000 metros cuadrados de suelo de uso terciario", ya que ello "tensionarían aún más un sector ya saturado, afectando gravemente a la calidad de vida y al paisaje urbano heredado de la ciudad de la Exposición Iberoamericana de 1929", ha indicado la portavoz de izquierdas.

"El Betis no va a quitar el césped como puede hacer el Bernabéu", ha señalado Pimentel, a pesar de que "ya se hacen conciertos en el estado históricamente", pero "allí no puede haber muchos conciertos, sobre todo cuando el Real Betis juega dos partidos muchas semanas del año", por lo que "es inviable que haya conciertos, como usted está expresando".

Usos de los terrenos

Con respecto a la ocupación del espacio libre existente alrededor del estadio Benito Villamarín, Pimentel ha recordado que los usos en dicho espacio "ya se les ha explicado a las asociaciones", y serán "usos hoteleros, oficinas, instalaciones de salud o gimnasios".

Pero, "en ningún caso, un centro comercial, estando muy cerca el centro comercial más importante de Sevilla y el que tiene las cifras ahora más importantes de Sevilla y el segundo de Andalucía", ha aclarado.

En cuanto al estado del procedimiento del proyecto, ha informado que ha habido un avance del estudio de ordenación, en el cual ha habido un periodo de información pública donde la Junta de Andalucía ha aprobado la Declaración Ambiental.

Alegaciones

"Ahora, cuando el Real Betis presente el estudio ordenación, se abrirá un procedimiento administrativo al respecto donde los vecinos y las asociaciones que quieran podrán presentar las alegaciones pertinentes", ha explicado Pimentel.

En este sentido, el delegado ha defendido que el equipo de Gobierno "tiene que cumplir la legalidad", y "se abre un procedimiento administrativo que tiene su curso legal, debemos seguir ese trámite administrativo con todas las fases".

Por último, Pimentel afeado a Hornillo que quiera "confundir y meter miedo" con el proyecto del nuevo estadio de Real Betis, al tiempo que ha destacado "va a ser un proyecto emblemático y un proyecto de ciudad".