Sanz propone que parte del IVA recaudado en Sevilla sirva como tasa turística y afea a Montero que no le reciba

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha encontrado una fórmula para que la ciudad tenga más ingresos que le permitan mantener su patrimonio histórico y artístico y, a la vez, dar un buen servicio a los turistas. Se trata de la aportación a la ciudad de una parte del IVA que dicho sector genera en la capital andaluza.

Así lo señaló este jueves durante el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Sevilla. En ese contexto señaló que siempre se ha mostrado a favor de algún tipo de tasa o de transferencia presupuestaria que ayude al sostenimiento de las ciudades.

Sanz recordó que es responsabilidad del Gobierno central mantener una financiación adecuada de los territorios. Y cómo Sevilla cuenta con el casco histórico más amplio de España y uno de los más grandes de Europa.

A eso se suma, añadió, el que solo el año pasado visitaron Sevilla cinco millones de turistas que necesitan de "limpieza y seguridad" entre otros servicios municipales. Un sobrecoste para las arcas de la ciudad que ha de afrontar, indicó, en solitario, sin la ayuda del Gobierno central.

Por eso puso sobre la mesa la opción de que parte del IVA que el sector turístico recauda en Sevilla se quede en la ciudad. Así se podrían costear los servicios que necesitan los visitantes de la ciudad sin que los sevillanos asuman ese coste, argumentó.

Siete cartas sin responder

El alcalde desveló que ha pedido, de nuevo, una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar este asunto. Son ya siete las cartas que ha mandado al ministerio que gestiona la diputada por Sevilla, indicó, sin respuesta.

El alcalde tiene sobre la mesa otra opción: el pago de una tasa turística. Según indicó, esto no ahuyentará a ningún turista porque "no ha nacido la persona que deje de ir a Venecia, Roma, a Ámsterdam por pagar una tasa turística. Ello no detrae al turismo; sin embrago, nos va a permitir ordenar algunas cosas".

El dinero que se recaude -ya sea vía la cesión de parte del IVA o por la tasa que paguen los visitantes- se destinaría, indicó el alcalde, a tres cuestiones: el mantenimiento del patrimonio de la ciudad; la promoción de Sevilla; y obras en los barrios que no están cerca de las rutas turísticas.

Esta es una idea que Sanz ya ha expuesto antes. "En mi opinión, es muy importante que un vecino de San Jerónimo o de la Macarena se encuentre en la puerta de su casa un cartel donde le explique que están reorganizando la calle gracias a la financiación de la tasa turística", explicó de nuevo este jueves.

Junta de Andalucía

Así lo ha expresado este jueves en el pleno ordinario del Ayuntamiento y a preguntas del grupo municipal de Vox en relación con la implantación de la tasa turística. Una cuestión que "no he podido hablar con la ministra de Hacienda, y diputada por Sevilla, a la que le he enviado ya siete cartas pidiéndole una cita, pero sí es un tema que estoy en conversaciones con la Junta de Andalucía", abundó Sanz.

Por último, Sanz "no entiende cómo se puede ser partidario de que se cobre por visitar la Fontana de Trevi, en Roma, pero no a los visitantes de la Plaza de España de Sevilla, colaborando así en el mantenimiento de ese inmenso patrimonio que tiene nuestra ciudad".

"¿Me puede explicar cuál es la diferencia", interpeló a la portavoz de Vox, Cristina Peláez, partido que se opone a la medida.

En cualquier caso, ha proseguido Sanz, "soy partidario de la tasa turística si lo reclama el sector -no es una imposición- y siempre que se negocie cómo y cuándo se recauda; esta última cuestión con la Junta de Andalucía".

"Necesitamos un instrumento de financiación extraordinario que ayude a que ciudades como Sevilla puedan mantener el patrimonio que tenemos y prestar servicios a esos más de cinco millones de visitantes que afortunadamente llegan a la ciudad", ha concluido.